Brian May, chitarrista dei Queen e determinante nell’aiutare una capsula della NASA con campioni di asteroidi a raggiungere la Terra | Presente

Per la prima volta nella sua storia, Domenica la NASA è riuscita a portare un campione di un asteroide sulla Terra Ciò che gli scienziati sperano possa fornire informazioni uniche sull’origine della vita e sulla formazione del sistema solare circa 4,5 miliardi di anni fa.

Nel 2020, la Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) è riuscita a recuperare i resti di asteroidi, ma erano in piccola quantità, non più di un cucchiaino di polvere e rocce.

In grande attesa, ieri è arrivata una capsula della NASA contenente campioni di polvere e rocce (250 grammi) provenienti dal pianeta. Asteroide Bennu È atterrato alle 08:52 ora locale (14:52 GMT) nel deserto dello Utah (Stati Uniti), concludendo un viaggio durato sette anni.

maggiori informazioni

Oggi lo abbiamo imparato Brian maggioleggendario chitarrista cosa c’è dentro, Ha svolto un ruolo importante nella missione. May studiò fisica all’Imperial College di Londra alla fine degli anni ’60 e nel 1971 iniziò a lavorare per un dottorato in astrofisica, che alla fine completò nel 2007. Ha usato la sua esperienza nell’olografia per aiutare la NASA.

La fotografia stereoscopica prevede di scattare due immagini da diverse angolazioni, che possono poi essere unite insieme per formare una scena 3D. Questo è stato utilizzato per creare ologrammi dai dati della navicella spaziale rilasciati al comandante della missione Dante Lauretta e alla squadra Determinare un luogo sicuro dove atterrare e raccogliere il campione.

Il musicista ha detto in un’intervista alla British Broadcasting Corporation (BBC): “Dico sempre che hai bisogno dell’arte tanto quanto hai bisogno della scienza.”. Ha continuato aggiungendo: “È come una cosa artistica. È necessario tastare il terreno per sapere se l’astronave rischia di cadere o se si schianterà contro la ‘Roccia della Morte’ che si trovava al confine del luogo scelto alla fine, chiamato Nightingale. Se se ciò fosse accaduto, sarebbe stato disastroso: “C’era in gioco un miliardo di dollari di denaro dei contribuenti americani”..

È stato annunciato a maggio Mi sento orgoglioso di far parte della squadra Chi ha raccolto il campione dall’asteroide Bennu Si è scusato per non aver potuto partecipare a questa importante occasione: “Sono molto orgoglioso di essere un membro del team OSIRIS-REx. Vorrei poter essere con voi oggi, ma non posso perché mi sto allenando per il Queen Tour. Il mio cuore è rivolto a voi perché questo prezioso campione è guarito. Congratulazioni a tutti coloro che hanno lavorato incredibilmente duramente per questa missione.”Ha detto alla NASA TV

Mentre la capsula raggiunge la Terra Un’avventura iniziata nel 2016. Ora, gli scienziati della NASA porteranno la capsula in una camera sigillata, priva di altre particelle, in una vicina base militare. Assicurando così che il campione rimanga privo di contaminazioni. Il pregio del campione è che non è contaminato da altre sostanzePerché i meteoriti spesso contengono informazioni utili agli scienziati, ma quando raggiungono la Terra le cose sono già cambiate.