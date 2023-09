Offerte sui telefoni Xiaomi per tutte le tasche e per un periodo limitato

In occasione dell’imminente lancio di nuovi prodotti, Xiaomi ha voluto ridurre tutti i suoi prodotti.

Xiaomi ha il più vasto catalogo di telefoni cellulari al momento, dove puoi trovare di tutto, da un telefono semplice a un telefono premium con una delle migliori fotocamere.

Se ami Rinnova il tuo cellulare Questo è il momento migliore, perché AliExpress Plaza ha appena avviato una promozione su tutto il marchio Xiaomi in occasione della presentazione degli Xiaomi 13T e 13T Pro. Puoi prendere Alcuni dei migliori smartphone dell’azienda cinese Ad un prezzo molto più basso del solito.

Inoltre, puoi usufruire dei vantaggi di AliExpress Plaza, come la spedizione gratuita dalla Spagna e una garanzia di rimborso se non ti piace. Puoi ottenerne alcuni I telefoni Android più potentitutti aggiornati ad Android 13 e alcuni Molto economico e altri sono abbastanza equilibrati. È il momento giusto per acquistare il telefono Xiaomi che hai sempre desiderato.

Giornata del marchio | Xiaomi

Acquista il miglior cellulare Xiaomi per te ai migliori prezzi

Xiaomi e POCO formano un tandem molto potente, nonostante la loro separazione ufficiale. Durante il Brand Day che si terrà presso AliExpress Plaza, Xiaomi offrirà uno sconto Fino al prossimo 30 settembre tutti i tipi di prodotti, Da smartphone e tablet a power bank o smartwatch. Ma ci concentreremo su 5 ottime opzioni nel campo dei telefoni cellulari:

Poco F5 (8/256GB) 429,99 320 euro: Si tratta di uno smartphone di fascia alta in termini di prestazioni, anche se ha un hardware tra i migliori nel segmento di fascia media. Stiamo parlando della CPU Snapdragon 7+ Gen 2, con 8 GB di RAM e 256 GB magazzinaggio. Cavalcare Schermo Amoled da 6,67 pollici con frequenza di 120 Hz Solo su telaio in policarbonato Spessore 7,9 mm. La fotocamera posteriore è tripla e dotata di obiettivi Fotocamera Omnivision, grandangolare e macro da 64 MP di Sony con stabilizzatore ottico. La tua batteria 5000mAh Ci darà due giorni interi di utilizzo e Ricarica rapida da 67 W.

Redmi Nota 12 Pro+ 5G (8/256 GB) 499,99 296 euro: Questo è uno dei telefoni cellulari più equilibrati sul mercato attuale. Inizialmente costavano 500€, ora possono essere tuoi a meno di 300€. È un mostro che integra a 1080, con 8GB di RAM e 256GB di storage interno. lei ha Schermo Amoled da 6,67 pollici con frequenza di 120 Hz di soda, e Batteria da 5000mAh Può avere fino a 3 giorni di autonomia. La cosa più notevole è Fotocamera posteriore da 200 megapixel con stabilizzazione otticaGrandangolo e macro.

Poco X5 Pro (8/256GB) 399,99 263,99 euro: Questo è uno dei telefoni Android più venduti negli ultimi mesi, grazie alle sue ottime prestazioni, al buon schermo e alla grande autonomia. Parliamo di uno smartphone di fascia media dotato di processore Snapdragpon 778G, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria In grado di superare i 600.000 punti su Antutu. per lui La tripla fotocamera è da 108 megapixel, grandangolo e macro, sebbene non abbia uno stabilizzatore ottico. Con la sua batteria Ricarica da 5000 mAh e 67 W Potrai avere indipendenza per più di due giorni.

Poco F5 Pro (12/512 GB) 649,99 499 euro– Questo è il mostro più grande che POCO ha creato fino ad oggi. È una stazione di lusso con Schermo Amoled da 6,67 pollici con frequenza di 120 Hz E risoluzione 2K. Integra CPU Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB di RAM Alcuni di loro sono impressionanti Spazio di archiviazione da 512 GB. La fotocamera principale ha uno stabilizzatore ottico ed è composta da un sensore Omnivision da 64 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e un obiettivo macro. La tua batteria 5160 mAh con ricarica rapida da 67 W E il wireless da 30 watt ci darebbe facilmente due giorni di autonomia.

Redmi 12C (3/64GB) 169,99 97,99 euro: Questo fantastico ed economico telefono Xiaomi è stato aggiornato e ha un design straordinario Batteria da 5000mAh Il che ci darà 3 giorni di autonomia. È un ottimo telefono entry-level Pannello IPS HD+ da 6,71 pollici e processore Helio G85. Le prestazioni sono molto buone, grazie 3 GB di RAM Questa versione con una capacità di archiviazione di 64 GB fornisce la memoria ideale per l’uso di base. per lui Doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel Completano un hardware molto buono per parlare di un telefono sotto i 100 euro.

