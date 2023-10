Se hai un orologio Wear OS, questa nuova app di personalizzazione dei creatori di KWGT è proprio ciò di cui hai bisogno

È un concorrente diretto di WatchMaker e Facer, due app molto popolari su Wear OS, che renderanno anche molto più semplice la pubblicazione di nuovi quadranti per i creatori che hanno familiarità con KWGT.

Kustom Industries offre la massima personalizzazione per gli orologi Wear OS.

Anche se è ancora agli inizi, gocciolare Industrie personalizzate Su WearOS Si tratta comunque di una notizia molto importante e stiamo parlando dei più grandi esperti di personalizzazione che abbiamo sulla piattaforma Android. Creatori di una potente applicazione come KWGT Utilizzato da centinaia di artisti per la pubblicazione Widget E i PC desktop ora riceveranno la loro controparte Wear OS, così possiamo farlo Crea quadranti nel modo più semplice Questo è possibile.

Sarà senza dubbio un grande concorrente di WatchMaker e Facer, soprattutto perché Il suo frontman e il suo editore sono già vecchie conoscenze Dagli utenti Android più avanzati, che ora potranno farlo Espansione delle opzioni di personalizzazione offerte da KWGT per gli orologi Con questa nuova app chiamata Creatore di quadranti personalizzatiAnche “KWC” Come abbreviazione.

Qui si può Ottienilo gratuitamente dal Play Storeanche se non disconnettersi così velocemente perché Adesso vi raccontiamo tutto quello che ci offre:

KWCH Kustom Watchface Creator (gratuito) su Google Play Store

Ecco come funziona KWCHPubblicazione KWGT Per gli orologi con sistema operativo Wear

La prima cosa da notare è proprio questa L’app è stata pubblicata pochi giorni faFinora Non sono praticamente disponibili coperture oltre al pacchetto base di 6 modelli E alcune altre opzioni possono essere trovate su Reddit Questo sarà sicuramente completato.

E questo è tutto IL “Camera di lusso” Ciò che KWCH ha da offrirci dovrebbe crescere molto Con gli sviluppi e i progetti dei principali creatori che lavorano attorno a Kustom, che ora saranno in grado di capire cosa fare con KWCH Mettiamo a nostra disposizione il loro ingegno e per primi Interfacce di monitoraggio Nei soliti pacchetti gratuiti e a pagamento che conosciamo.

Quello che puoi fare è Scarica l’app gratuitamente e inizia a giocarci Se hai conoscenza di KWGT, va bene La funzionalità e l’editor sono sostanzialmente gli stessiin base agli elementi e alle formule che possiamo creare e modificare per ottenere quadranti e complicazioni pensati appositamente per il nostro smartwatch.

re Industrie personalizzate Ci racconta il suo nuovo sviluppo:

Crea design unici con l’editor WYSIWYG (“Quello che vedi è quello che ottieni”) per i quadranti dell’orologio. Con KWCH puoi creare orologi digitali e analogici personalizzati con lancette dei secondi, stili animati, sfondi di mappe live, widget meteo, misuratori avanzati di memoria e CPU e molto altro. L’immaginazione è il limite.

E’ vero All’inizio l’editor è complicato Ha però una curva di apprendimento che dovremo superare Una volta modificati alcuni strumenti di base, tutto il resto applica ciò che vediamo Per creare i nostri disegni personalizzati. In realtà, È vero che le sue possibilità sono quasi infiniteche KWGT ci ha già mostrato chiaramente, ed è divertente iniziare a creare Widget E adesso Interfacce di monitoraggio Secondo il nostro desiderio.

Come abbiamo detto L’applicazione di base è completamente gratuita Con accesso al pacchetto base, all’editor completo e ad alcuni preset a cui sarà più facile abituarsi C’è anche un corridoio ‘in prima linea’ Che costa 4,99 euro Ciò disabiliterà gli annunci pubblicitari, ti consentirà di creare APK da caricare su Google Play e condividere, tra le altre funzioni.

KWCH è Compatibile con Wear OS v2.5 o successivae finora ha più di 10.000 download Si prevede un futuro di successo Una volta che i designer più talentuosi della piattaforma la padroneggeranno.

Non ho prove ma non ho dubbi che tra pochissime settimane ci saranno novità e tanti cover pack!

KWCH Kustom Watchface Creator (gratuito) su Google Play Store