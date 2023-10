Fuoco libero | I codici di oggi 13 ottobre 2023

Questo Venerdì 13 ottobre, Fuoco Libero Lancio dei propri codici premio di cui tutti gli utenti possono beneficiare; Questi contengono alcuni premi speciali. Questi tasti numerici possono darti molti oggetti utili per far salire di livello il tuo account, come diamanti, monete e un singolo accessorio.

Se non vuoi perderti nemmeno un simbolo, ti invitiamo a sintonizzarti durante l’intervallodove ti forniremo queste chiavi gratuite ogni giorno in modo che tu possa continuare a crescere più velocemente in Free Fire.

Come riscattare i codici Free Fire?

Riscatta codici gratuiti in Free Fire È molto semplice, basta seguire i passaggi seguenti passo dopo passo:

in primo luogo, Clicca su questo collegamento Per visitare il portale ufficiale dei premi, e da lì i codici verranno riscattati.

Per visitare il portale ufficiale dei premi, e da lì i codici verranno riscattati. Successivamente, accedi con il tuo account Free Fire dalla tua piattaforma preferita: Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter. Inserisci il codice di 12 cifre nell’apposito spazio.

Cerca di non confondere alcuni numeri con le lettere e conferma. Dopo aver confermato i codici selezionati, attendi qualche secondo affinché vengano visualizzati nel tuo account.

Tieni presente che questi codici potrebbero essere validi o meno, a seconda di quando li hai inseriti.

Alcuni rimangono validi il giorno successivo alla pubblicazione, altri scadono un’ora o due dopo.

Quali premi posso riscattare gratuitamente?

più di Codici antincendio gratuiti Conducono a ricompense casuali, con pezzi appariscenti come diamanti, monete d’oro, gettoni e nuove skin. Fai attenzione, ogni codice può essere riscattato solo una volta per account.

Questo è l’elenco completo di tutte le icone Garena Fuoco liberoMaxDisponibile per il riscatto il 13 ottobre 2023.

HHHNAT6VKQ9R7

TDK4JWN6RD6H

FNSJ6W74Z48X

FW4Z6Q882WYE

2F86ZREMK492

FG94YCW9VMVX

FFDBGQWPNHJX

4TPQRDQJHVP4

WD2ATK3ZEA55

V44ZZ5YY7CBS

3IBBMSL7AK8G

B3G7A22TWDR7

XFF7MUY4ME6S

CX99TK56XDJ4

XWEYVGQC3CT8

QGCNVA2PDRGR

Z4ST1ZTBE2RP

9J3ZKQ57Z2P2

P8F3QZKNTLWB

​

​

​