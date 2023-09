Tre astronauti sono tornati sulla Terra dopo aver trascorso più di un anno sulla Stazione Spaziale Internazionale a causa di un malfunzionamento

L’equipaggio ha trascorso più di un anno sulla Stazione Spaziale Internazionale.



Un astronauta della NASA e due cosmonauti russi Sono tornati sulla Terra mercoledì dopo essere rimasti nello spazio per poco più di un anno. americano Franco Rubio Ha battuto il record del volo spaziale più lungo negli Stati Uniti grazie alla sua lunga permanenza.

Il trio è atterrato in una zona remota Kazakistana bordo di una capsula Soyuz che fu inviata in sostituzione dopo che il veicolo originale fu colpito da detriti spaziali e perse tutto il liquido refrigerante durante l’attracco alla Stazione Spaziale Internazionale.

Quello che avrebbe dovuto essere un incarico di 180 giorni si è trasformato in un soggiorno di 371 giorni. Rubio ha trascorso più due settimane nello spazio di Mark Vande Heij, che deteneva il precedente record di resistenza della NASA per un singolo volo spaziale.

La Russia detiene il record mondiale di 437 giorniè stata fondata a metà degli anni Novanta.

L’astronauta della NASA Frank Rubio saluta dopo l’atterraggio (via Reuters)

La capsula Soyuz che ha riportato Rubio e gli astronauti Sergei Prokopyev e Dmitry Petlin era una capsula di riserva lanciata a febbraio. Gli ingegneri russi sospettano che un pezzo di detriti spaziali sia penetrato nel radiatore della capsula originale alla fine dell’anno scorso, a metà di una missione che avrebbe dovuto durare sei mesi. Gli ingegneri erano preoccupati che senza raffreddamento, l’elettronica della capsula e i suoi occupanti potessero surriscaldarsi a livelli pericolosi, quindi la nave tornò vuota.

Non c’era nessun’altra Soyuz per lanciare un nuovo equipaggio fino a questo mese. I loro sostituti sono finalmente arrivati ​​quasi due settimane fa.

“Nessuno merita di tornare alle proprie famiglie più di te”, ha detto all’inizio di questa settimana il nuovo comandante della stazione spaziale, il danese Andreas Mogensen.

Il cosmonauta Sergej Prokopiev

Prokopyev ha detto ai controllori di terra durante l’atterraggio che tutti e tre stavano bene. Hanno sperimentato più di quattro volte la forza di gravità mentre la capsula attraversava l’atmosfera e atterrava sulle sterili steppe del Kazakistan. Elicotteri con attrezzature di recupero si sono mossi per raccogliere gli astronauti.

“Il volo da record di Rubio è giunto al termine”, ha detto il commentatore della NASA Rob Navias dal Mission Control di Houston.

Rubio, 47 anni, medico dell’esercito e pilota di elicotteri, ha dichiarato in una conferenza stampa la scorsa settimana che non avrebbe mai accettato di trascorrere un anno intero nello spazio se gli fosse stato chiesto di farlo in primo luogo.. Ha finito per perdere importanti traguardi familiari, come il primo anno del suo primo dei quattro figli all’Accademia navale degli Stati Uniti e un altro anno a West Point.

Rubio ha detto che l’aspetto psicologico di trascorrere così tanto tempo nello spazio è stato più difficile di quanto si aspettasse.

“Abbracciare mia moglie e i miei figli sarà fondamentale, e probabilmente mi concentrerò su questo per i primi due giorni”, ha detto.

Rubio potrebbe detenere quel record per qualche tempo. Al momento la NASA non prevede di effettuare ulteriori missioni della durata di un anno.

È stato il primo volo spaziale per Rubio e Petlin, un ingegnere di 40 anni. Prokopyev, 48 anni, ingegnere e pilota, ha fatto due lunghi viaggi fino alla stazione.

Dal suo lancio dal Kazakistan lo scorso settembre, la navicella spaziale ha percorso 253 milioni di chilometri (157 milioni di miglia) e ha fatto il giro del globo circa 6.000 volte.

(Con informazioni da AP)