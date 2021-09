La Disney rivela i piani per la premiere del film MCU e Shang-Chi a novembre

Disney+ festeggia il suo secondo anniversario (sì, negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi) Una serie di annunci e anteprime che probabilmente i fan della Marvel avranno nel conto alla rovescia dei giorni Fino all’arrivo dell’evento: il 12 novembre è un giorno per celebrare il colore rosso del calendario Marvel.

Da un lato, il primo offre:Shang Chi e la Leggenda dei Dieci AnelliArriva sul podio, accompagnato dall’apertura di ‘Jungle Cruise’ – The Summer of The Rock ed Emily Blunt – a tutti gli abbonati, senza dover pagare un prezzo più alto. A questa promessa si aggiunge l’annuncio della notizia: “Un tributo speciale al Marvel Cinematic Universe su Disney+ con una visione entusiasmante di ciò che riserva il futuro”, che potrebbe indicare nuove serie e date di uscita. Tieni presente che l’evento arriverà solo una settimana dopo l’atterraggio.eternità“.

Disney+ per tutti i gusti

Non sono tutte queste le sorprese che ci riserverà il 12 novembre. Ci saranno nuovi contenuti e annunci, Come faccio:

● Film “Finalmente a casa da solo”, basato sulla leggendaria serie con Macaulay Culkin.

● Nuova serie di pantaloncini Olaf Bersta.Dove il personaggio del film Frozen reinterpreterà le storie per bambini.

● Cortometraggio d’animazione Ciao Alberto della Pixar, con personaggi del recente “Luca”.

● Nuovo cortometraggio sui Simpson che onora i marchi Disney+

● I primi cinque episodi della seconda stagione di “Il mondo secondo Jeff Goldblum” dal National Geographic.

● un Speciale su Boba FettChe dovrebbe mostrare presto la propria serie sulla piattaforma.

● Dopesick: una storia di dipendenzaCon protagonista Michael Keaton, come parte di Star

Quel giorno, inoltre, la piattaforma sbarcherà in nuovi mercati nella regione Asia-Pacifico e Sono previste diverse attività promozionali, come gli sconti nel negozio Disney online.