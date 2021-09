Carlos Vives stabilisce un record di baci virtuali

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 settembre 2021 – 01:35

Bogotà, 21 settembre (EFE). Il cantautore colombiano Carlos Vives ha stabilito un Guinness World Record per la riunione più virtuale delle coppie che si baciano durante la celebrazione del Giorno dell’Amore e dell’Amicizia.

L’invito ha coinciso anche con la promozione da parte di Vives di Kisses at Anytime, brano in cui unisce il suo talento a quello dei venezuelani Mao e Ricky, oltre che a sua figlia Lucy Vives, che farà il suo debutto come cantante.

Il bacio è avvenuto il 18 settembre tramite la piattaforma Zoom e ha visto la partecipazione di coppie maggiorenni provenienti da tutto il mondo, secondo quanto riportato dall’ufficio stampa dell’artista, martedì.

Le coppie partecipanti hanno dovuto baciarsi per un minimo di 20 secondi, raggiungendo così il motivo principale della sfida che si può vedere attraverso Tik Tok.

Successivamente, dopo aver effettuato i rispettivi censimenti, il Guinness dei primati ha approvato il record per “il maggior numero di coppie che si baciano online alla volta”, secondo le informazioni dettagliate.

“Celemo l’amore e la gioia di Mao, Ricky, mia figlia Lucia e tutto l’amore che hanno dato a Kisses at Any Time. Grazie per aver partecipato a questa sfida, assicurandoci di battere questo record ogni giorno. Grazie per essere così affettuoso con noi e GWR per tutto il vostro supporto.” .

“Kiss at Any Time” è attualmente nelle classifiche virali dei più ascoltati in Colombia e Costa Rica, ed è un leader della radio pop in Cile ed Ecuador.

Allo stesso modo, è entrato nelle classifiche digitali su Apple Music e iTunes in luoghi come Indonesia, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Cipro, Singapore, Estonia e altro ancora.

La canzone farà parte del prossimo album di Vives, “Cumbiana 2”, in cui l’artista seguirà le orme di “Cumbiana”, esplorando le origini della Cumbia. EFE

