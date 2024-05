Wendy Guevara ha risposto con sarcasmo a Natalie Umaña per il suo commento sulla sua infedeltà

La messicana ha sottolineato che sente un profondo rispetto per le donne e deve accettare che siano sottoposte a questo tipo di formattazione – Credit@hora.del.chismecito/Instagram

Ne nacque una grande polemica La famosa casa della Columbia Con l’arrivo di Wendy Guevara, vincitrice del campionato messicano. In questa occasione, la creatrice di contenuti e cantante ha condiviso alcune ore con alcuni partecipanti, durante le quali ha parlato del processo che ha attraversato nella sua vita la realtà.

Durante la sua permanenza a la realtà Seguace Canale RCN, Guevara ha espresso la sua opinione su quanto accaduto con Natalie Umaña e Alejandro Estrada, un triangolo amoroso in cui era coinvolto il panamense Miguel Melfi. Secondo la messicana, non ha capito il motivo che ha fatto piangere l’attrice di Ipaguera. Quando ha ricevuto la visita del suo ex compagno.

“Mi sento come se la mia amica…perché piangeva?Non per giustificare lei, né per giustificare la mia cartella, dato che lui è un po’ immaturo, ma entrambi volevano mostrare quello che avevano dentro. Vale la pena chiedere perdono, ma alla fine suo marito non l’ha perdonata“Le prime dichiarazioni sono state… Influencer.

E aggiungo: “Stai dicendo che non succederà nulla… Non puoi vederlo. Così ha deciso di lasciarsi trasportare dalla situazione, ma… La verità è che gli sembrava così… vile. “

Si è scusato pubblicamente per il commento di Natalie Umana – credit @natelyumana/Instagram

Umanya ha parlato sui social delle dichiarazioni di Wendy, confermando anche di non essere d’accordo con l’uso del termine “Metti*”, perché era un forte attacco contro le donne.

Ha aggiunto: “Capisco di essere esposto a critiche e opinioni, ma il linguaggio usato per acconsentirmi è inaccettabile. Usare la parola “mettere…” per descrivere me stesso non solo attacca la mia integrità come personaMa perpetua anche una cultura di disprezzo per le donne.

La messicana ha recentemente trasmesso in diretta sui suoi social network in cui ha parlato della sua esperienza durante il suo soggiorno in Colombia. Nella clip, Wendy Guevara ha parlato di ciò che ha visto dai membri della produzione la realtà nel paese.

I partecipanti alla ‘Celebrity House of Colombia’ Nathalie Umaña e Miguel Melfi hanno ottenuto il sostegno di un collega nella loro presunta relazione – Crediti di cortesia / stampa per il canale RCN

Ma ciò che ha attirato l’attenzione dei netizen che hanno guardato il video è stata la sua dichiarazione in merito alla denuncia sollevata da Nathalie Umaña sul suo account Instagram, in cui chiedeva che fosse rispettata la sua integrità. Vincitore da Famosa casa del Messico L’attrice 38enne, che attualmente risiede nella regione azteca, ha risposto con un commento potente.

“E anche per la ragazza che è rimasta sconvolta da quello che ho detto, sapete che rispetto molto le donne. Ma quando entri in questo tipo di reality show esponi la tua vita e le critiche ci saranno sempre, proprio come hanno criticato me sul set quando ero nel reality show in Messico.“, ha concluso.

Wendy Guevara era nella “Casa della Colombia famosa” – citata da RCN

È una creatrice di contenuti messicana, diventata virale nel 2017, quando ha pubblicato un video con la sua amica Paula Suarez. Chiedono aiuto perché si sono persi da qualche parte nella loro città, dopo aver accettato di incontrare due uomini. Guevara ha saputo sfruttare i momenti virali per restare rilevante, come quello in cui la sua reazione spontanea davanti a un collega che si faceva la doccia è diventata popolare nei meme e negli adesivi di WhatsApp.

Nel 2023 il suo nome era tra i partecipanti di Famosa casa del Messico La sua vittoria nel reality è stato il punto di partenza per la partecipazione a diverse produzioni che hanno ampliato la sua fama a livello internazionale. Inoltre, la sua carriera di cantante trans e la sua influenza sui social network hanno rafforzato la sua posizione nella sfera pubblica. Durante la sua permanenza in televisione, la sua immagine è diventata un meme di tendenza sui social media.