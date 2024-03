La nuova regina latina Taylor Swift raddoppierà il Bernabeu per quattro di fila

Passione spagnola per Carol J Sembra che non ci sia limite massimo: dopo aver venduto quasi duecentomila biglietti per i suoi tre concerti al Santiago Bernabéu del 20, 21 e 22 luglio, la cantante colombiana ha annunciato che farà del suo meglio annunciando un'altra data, mercoledì 23 luglio. . 23. .

Si tratta di un record senza precedenti nel nostro Paese e può essere paragonato solo ai quattro concerti dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Barcellona. Tuttavia, questo stadio ha una capienza di 55.000 posti, rispetto ai 65.000 del rinnovato stadio del Real Madrid. Quindi, se 'Karol G' dovesse fare nuovamente il tutto esaurito, supererebbe la soglia del quarto di milione di spettatori in una sola visita nella capitale.

Inoltre, in questo modo supera di gran lunga ciò che è riuscita a fare la cantante pop americana Taylor Swift, raddoppiando i suoi due concerti al posto del merengue (che sarebbero stati sicuramente di più se avesse avuto un posto in agenda) e presentando Shakira su un piatto di sfida . Continua il suo tentativo di raggiungere i cinque del Bernabéu l'anno prossimo, quando verrà in tournée il suo prossimo album.

Ci saranno tre modi per (provare) a procurarsi un biglietto per il quarto concerto di Karol G a Madrid: il primo sarà attraverso la prevendita esclusiva di Live Nation – Santander SMusic, disponibile a partire da giovedì 7 marzo alle 10:00. La condizione per accedere all'acquisto in questa prevendita è essere cliente del Banco Santander, accedere tramite il sito web santandersmusic.com o www.livenation.es e pagare utilizzando una carta emessa da questo ente.

La seconda avviene attraverso una prevendita esclusiva con il promotore Live Nation, disponibile per gli utenti registrati sul sito della società, a partire da giovedì 7 marzo alle 10 su www.livenation.es. La terza è la vendita generale, venerdì 8 marzo alle 10 sul sito Livenation.es e presso la cassa Ticketmaster, con un massimo di 6 biglietti per acquirente.