Christian Dominguez e Pamela Franco si ritrovano e brillano insieme nel giorno del compleanno della figlia: “Ti vogliamo bene”

Christian Dominguez e Pamela Franco brillano insieme nel giorno del compleanno della figlia. (Instagram)

Christian Dominguez e Pamela Franco Hanno concluso la loro relazione dopo il programma Medina Majali L'infedeltà del cantante cumbia con due donne rivelerà la madre della sua ultima figlia. La coppia sembrava essere solida nella loro storia d'amore e anche se la loro relazione aveva più di 3 anni, sembrava che fosse solo questione di tempo prima che Combiampero tradisse la lealtà del suo ormai ex partner.

Tuttavia, anche se sembrava che la storia finisse lì, questo è stato rivelato nei giorni successivi Pamela Franco Ha avuto anche una relazione segreta, questa volta con il calciatore Cristian Cueva. Era il terzo nella storia d'amore dell'atleta con lei Pamela López. Ben presto entrambi divennero campioni di più di una copertina e molti li chiamarono uno per l'altro.

Da allora lo si è saputo Dominguez Potrebbe essere stato lui la persona responsabile della rivelazione dei dettagli della storia d'amore di Franco e Cueva con Lopez, il che lo rende molto peggio della lealtà che potrebbe avere verso qualcuno, soprattutto se è la madre di sua figlia.

Pamela Franco svela qual è il suo accordo con Christian Dominguez riguardo alla figlia. | @aleqsfotogra / diffusione

In mezzo a tutti questi eventi, Figlia di ex coniugi Ha festeggiato i primi tre anni di vita ed è per questo che hanno deciso di festeggiare con un incontro nella casa che condividevano. Attraverso i social network, molto presto, il direttore delle orchestre più importanti del mondo ha dedicato qualche parola alla sua piccola figlia in questa data speciale.

“Oggi è il compleanno della mia principessa, una delle più grandi piloti della mia vita. Sono molto orgoglioso di te. Ogni risultato che raggiungi è un risultato per noi. Lavori duro e questo ci fa lavorare ancora di più, perché sei la nostra esempio… Dio ti benedica”. Ha scritto nel suo post: “Ti guido con tutto il mio amore, con la tua mano sempre otterrai tutto. Ti amo, mia principessa”.

Christian Dominguez e Pamela Franco brillano insieme nel giorno del compleanno della figlia. (Instagram)

Nel pomeriggio l'ex coppia ha festeggiato il compleanno della figlia. Attraverso le loro storie su Instagram, Cristiano Dominguez Ha pubblicato alcune foto di come è stata la festa a casa sua. A casa sono arrivati ​​bambole da baby show, giocattoli gonfiabili, ospiti, una cheerleader e altro ancora.

Ma ciò che è stato sorprendente è che, nonostante la breve durata di tutto questo scandalo, ha condiviso un video in cui si vantava del suo… Pamela Franco E la sua piccola figlia. Lungi dall'essere una tipica foto di gruppo dei genitori davanti alla torta, questo sembra essere un video più ravvicinato poiché entrambi sorridono davanti alla telecamera.

Il cantante della cumbia non ha avuto problemi nemmeno a taggare il suo ex compagno e ha scritto sulla clip: “Ti amiamo”. L'artista non ha ancora ripubblicato questa storia, ma al contrario ha mostrato ben poco della sua celebrazione del compleanno della sua piccola figlia.

Christian Dominguez e Pamela Franco brillano insieme nel giorno del compleanno della figlia. (Instagram)

In un'intervista al quotidiano Extra. Pamela Franco Ha dichiarato di non avere alcun contatto con lui Dominguez, più dei problemi di sua figlia. Ha commentato che si scrivono solo quando devono parlare di un minore e che lui preferisce raggiungere accordi direttamente piuttosto che con la giustizia.

Per questo motivo la lascia entrare nella casa che condividono ed evita di fissare orari per condividerla con la sua giovane figlia. Quindi non ha problemi per quanto riguarda la convivenza tra padre e figlia. “Parliamo solo quando si tratta di nostra figlia e niente di più. Ha commentato il sistema di visite che ha stabilito con l'ex membro della band America Howie, dicendo: “A Christian non è vietato entrare in casa e non ho fissato appuntamenti per fargli vedere sua figlia”.