‘Star Wars’ si riferisce a Indiana Jones in ‘Andor’ Little Did They Realed ed è un tributo perfetto a Harrison Ford

Giorgio Luca È stato il creatore di entrambi Guerre stellari Come Indiana Jones, quindi entrambi i franchise condivideranno sempre un grande legame comune. Questo non significa che siamo rimasti sorpresi dall’ultimo episodio di Andorche includeva un cenno diretto all’epica avventura che conduce Harrison Ford.

Il momento a cui ci riferiamo si verifica tra il 30° e il 28° minuto della serie Disney+ Diego lun. Tra i vari manufatti che Luthen (Stellan Skarsgard) Nel suo negozio possiamo vedere a destra della foto la frusta di Indiana Jones sembra essersi solidificata nella carbonite. In questo modo include Un doppio cenno a Harrison Ford Cosa accadrà a Han Solo in “L’impero colpisce”.

La verità è Questa non è la prima volta che entrambe le saghe sono state collegate attraverso curiose uova di Pasqua. preesistente I predatori dell’astronomia perduta Possiamo vedere R2-D2 e C-3PO in forma geroglifica o quel club di partenza “Indiana Jones e il tempio maledetto” Il suo nome era Obi-Wan, solo per citarne alcuni.

Ora dobbiamo vedere se “Indiana Jones 5” Ha in serbo una sorpresa simile quando arriverà nei cinema la prossima estate. Questa sarà l’ultima volta che Harrison Ford interpreterà quel personaggio leggendario e i suoi giorni come Han Solo sono alle sue spalle, quindi… Questa è un’opportunità unica per farlo.