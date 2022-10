Raccomandazioni per sopravvivere alle terrificanti esperienze di “Fright Fest”

La prima cosa che puoi fare è il famoso “Vault 666 Unlocked”, in questo modo inizi ad abituarti. Qui sono mostrate reliquie demoniache sparse in un negozio di antiquariato oscuro e sinistro, cui è proibito toccare. I personaggi oscuri che guardano lì, con urla e paura, indicano il percorso che devi seguire dall’inizio alla fine.

Nel labirinto “Sewer of Souls”, i visitatori entrano in un mondo sotterraneo di anime perdute e tunnel terrificanti, mentre in “Aftermath 2: Chaos Rising” vivono un’esperienza all’aria aperta. Questa attrazione è la più grande e copre più di 40.000 piedi quadrati dove vivono gli spiriti dei morti e dei “quasi morti” in una città post-apocalittica piena di effetti speciali e fuoco.

Uno dei labirinti più attraenti dell’intero complesso è, senza dubbio, Obbligo o Verità, uno spazio terrificante situato quasi di fronte al Full Throttle, che lascia i visitatori tra influenze ed elementi non convenzionali, con un gameplay innovativo che distorce Obbligo o Verità. Sono stanze diverse che si aprono automaticamente e trasportano i visitatori attraverso diverse aree insieme a personaggi vivaci, schermi e decorazioni che combinano luci psichedeliche, oscurità ed elementi che ti circondano tra airbag e pavimenti che vibrano nel mezzo. .

Nel fascino del “Triangolo del diavolo”, si osservano ambientazioni che fanno pensare di essere nelle profondità e nell’oscurità dell’oceano, tormentato da anime smarrite che appaiono tra l’oscurità e le paure di coloro che osano attraversare l’oceano. Labirinto.

Alcuni giochi di suspense sono completamente oscuri, quindi preparati. (Montagna Magica delle Sei Bandiere)

CarnivHELL è uno dei più grandi luoghi dell’orrore nel parco che un tempo era un fiorente circo. Ambientato in Bugs Bunny World, il suo aspetto da solo ti farà pensare se osi entrare o meno.

In “City Under Siege” ti ritrovi circondato da clown che brulicano per le strade e hanno paura delle scintille che provocano mentre corrono sull’asfalto.

In “TERRORtory Twisted” incontri mostri meccanici che vomitano vapore e “cacciano” le loro vittime.

Dopo aver visitato tutte queste attrazioni, qui puoi fare una “pausa” e goderti la musica dal vivo sul palco centrale del parco accanto al “Full Throttle”. Ti rilassi e poi continui il tour.

La prossima tappa potrebbe essere “Nightmares”, dove fiorisce una fantasia contorta in cui le tue storie della buonanotte preferite prendono una svolta sinistra.

Nel frattempo, “The Rising” è uno spettacolo che si svolge nel relitto di una nave pirata affondata e rivela la battaglia del bene contro il male e il potere dell’artiglio diabolico di Satana.

In Willoughby’s Resurrected, ti ritrovi nel mezzo di uno spazio in cui gli spiriti maligni vagano per la villa della famiglia Willoughby.

Debt Forever Damned è una casa demolita dove i muri sono “vivi” e le anime di coloro che un tempo vi abitavano scatenano l’ira su chiunque osi varcare le sue porte.

In Rising Terror: Dark Developments, inseguono gli ospiti attraverso i loro peggiori incubi, nel profondo dell’inferno e in un cimitero abbandonato.

Una volta completato l’intero percorso, è giunto il momento di visitare le attrazioni meccaniche. Ricorda che alcuni conservano le loro caratteristiche naturali e altri danno loro un tocco con tutte le loro luci. Dovresti essere consapevole, perché da lì provengono creature terrificanti.

Ti auguriamo buona fortuna e speriamo che sopravvivi a questa esperienza.

Montagna magica delle sei bandiere Festa della paura Quando: Fino al 31 ottobre, solo pernottamenti selezionati (vedi calendario sul loro sito web)

dove: 26101 Magic Mountain Pkwy, Valencia, CA 91355

ammissione: Da $ 99

informazioni: qui