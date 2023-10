Haruki Murakami sull’intelligenza artificiale: “Se un computer avesse tanti difetti quanti ne ho io in testa, potrebbe rompersi”.

Haruki Murakami: “La testa umana è in grado di funzionare anche con errori, ma il computer no.”

Dello scrittore giapponese Haruki Murakami Non preoccuparti troppo Accesso intelligenza artificiale (Ai) alla letteratura Difende il modo tradizionale di concepire e produrre un’opera da parte del suo autore, anche se si rende conto che questo modo “lento” di trasmettere informazioni in un mondo digitale è per una minoranza.

“La mia testa è piena di errori e scrivo con questa testa. Se il computer avesse tanti difetti quanto quello nella mia testa, potrebbe rompersi.“, ha ironizzato Murakami (Kyoto, 1949) in un’intervista all’EFE.

Lo scrittore si trova nella città spagnola di Oviedo (nord), dove riceverà un premio oggi, venerdì 20 ottobre. Premio Principessa delle Asturie per la Letteratura.

Per un autore Tokio Blues“La testa umana è in grado di funzionare anche con errori, ma il computer no.”

per lui Diffidenza verso l’intelligenza artificiale Si estende ai social network, anche se ha lanciato iniziative come la consultazione con i suoi lettori tramite un sito web, esperienza che ha riflesso in uno dei suoi libri.

“Ci ho provato un po’ social networksMa sono giunto alla conclusione che… Non funzionano per me, quindi non li uso ora.”, riflette Murakami dopo aver lamentato che, in un primo momento, avrebbero potuto contribuire a creare la democrazia “in qualche modo nuovo” e alla fine sono rimasti “disillusi”.

L’influenza dei social network e il processo di digitalizzazione possono far sì che il ritmo dei romanzi sembri “molto lento” alla grande maggioranza degli utenti di Internet, afferma lo scrittore giapponese più letto al mondo, pur essendo convinto allo stesso tempo che le opere letterarie ” durare più a lungo.”

“Per questo Credo nel potere delle narrazioni e delle storie. Probabilmente esiste una popolazione molto piccola nel mondo che accetta informazioni più tardive o più lente. Ha sottolineato: “Anche se la percentuale è del 10 o addirittura del 5%, ho grande fiducia nella forza di queste persone”.

Haruki Murakami: “Scrivo solo quello che voglio, e non penso a interpretare un ruolo orientale o occidentale, o a fare da ponte”. (EFE – Paco Paredes)

Murakami, che ha già ricevuto questo premio in altre occasioni in Spagna, dice di sentirsi “grato” per il premio, così come lo è il premio. Premio NobelSembrava decenni fa.

La giuria ha riconosciuto la sua capacità di esprimere alcuni dei grandi temi e conflitti del nostro tempo Solitudine, incertezza esistenziale o disumanizzazione Nelle grandi città, oltre al carattere di “ponte” tra cultura orientale e occidentale, che lui nega.

“Scrivo solo quello che voglio e non penso a interpretare un ruolo da est o da ovest, o a fungere da ponte”, avverte Murakami, arrivato alla letteratura dopo anni di lavoro come traduttore di autori come Truman Capote, Scott Fitzgerald, J.D. Salinger, Raimondo Caver E John IrvingChe ha letto in inglese durante il periodo del liceo.

Così, quando ha deciso di chiudere il bar Jazz Correndo con la moglie a Tokyo per dedicarsi interamente alla letteratura, la sua “sfida” era come esprimersi in giapponese basandosi sull’innegabile influenza che questi autori avevano su di lui.

Haruki Murakami: “Preferisco una vita tranquilla. Sono felice di avere libri, musica e gatti con me. Tuttavia, sono molto felice che molte persone mi leggano.”

Inizialmente era indicato come Autore di culto E successivamente convertirlo in Uno degli autori più venduti al mondoL’inafferrabile Murakami ammette di non sentirsi “a suo agio” nell’essere famoso, poiché si considera “una persona intima che scrive storie intime”.

“Preferisco una vita tranquilla. Sono felice di avere libri, musica e gatti con me. Tuttavia, sono molto felice che così tante persone mi abbiano letto”, afferma l’autore del libro Balla balla ballaun famoso amante della musica, anche se ammette con orgoglio di essere riuscito a rimuovere la musica dai suoi ultimi romanzi.

Tuttavia, sottolinea che la musica gli viene “naturalmente” e lo accompagna da sempre. “Quando mi sveglio e quando inizio a scrivere ascolto musica classica. Quando corro o guido ascolto rock e di notte jazz”, dice della dieta musicale che segue quotidianamente.

Ricordano anche con gratitudine il suggerimento Patti Smith Per il quale le è stato assegnato il Premio Nobel Bob Dylan Deve essere stato per lui.

Anche Murakami, 74 anni, è soddisfatto e non ha rimpianti per aver chiuso il suo jazz club di Tokyo, il Better Cat, alla fine degli anni ’70: “È stato un bene per me lavorare tutto il tempo concentrandomi sulla scrittura come persona devota”. Scrittore.” Proprio così. “Era molto difficile unire le due professioni”, ricorda.

Fonte: Efi