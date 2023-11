Shirley Shires e la sua lunga lista di relazioni sentimentali con ex giocatori di football: “Puma” Carranza, Jefferson Farfan e altri

Shirley Shires racconta le sue storie d’amore con ex calciatori in Perù. (Immagine: IG Capture)

Sedie Shirley Ha guadagnato grande popolarità sulla televisione peruviana per aver fatto parte delle cheerleader Ragazzi atletici. Grazie a questo lavoro ha conosciuto diverse figure del calcio peruviano. Con alcuni di loro, ex membro di “Casa Majali” Ha avuto una fugace storia d’amore.

Durante un’intervista con “Parliamo di bellezza”un programma trasmesso su Wellax TV, è stato incoraggiato a fornire dettagli delle sue relazioni amorose con personaggi come: “Puma” Carranza, Nicola Porcella, Jefferson Farfan E Roberto Martinez.

Il conduttore di questo spazio lo ha inizialmente consultato riguardo al suo ricongiungimento con l’ex capitano dell’Università di Deportes. Come ricordiamo, alcuni anni fa, furono gli eroi del famigerato “autorapimento” di “Puma” Carranza.

Shirley Chaires e l’amore che aveva con gli ex calciatori.

“Penso di renderlo nervoso perché ricorda il presunto rapimento. Penso di intimidirlo molto anche lui, dato che anche lui sembra una persona piuttosto timida quando è in pubblico. Si è rapito ed è rimasto nel mio appartamento per tre giorni, e ha dovuto chiamare qualcuno per tirarlo fuori, perché diceva: “Sta attraversando un momento difficile”.

Un’altra volta, l’autista gli chiese se avesse qualche ricordo Nicola PorcellaChi è vittorioso oggi in Messico dopo avervi partecipato “Casa delle celebrità”. Sedie Shirley Ricordava di aver vissuto le sue più grandi avventure con l’ex Reality Man, perché erano insieme nel suo camion.

“Con Nicola Porcella quello è stato il mio scherzo più grande, perché è successo nel suo camion. Il fatto è che ci vedevamo sempre su Facebook per uscire a fare una passeggiata. La nostra cosa era temporanea e basta. Mi sono sempre dedicata al lavoro e viaggiare, ed è per questo che non potevo avere una relazione seria in quel momento.”

La sua lista però non finisce qui, poiché è stato menzionato anche lui Jefferson Farfan. SU “Fokita”Ha indicato che stavano insieme quando giocava ancora per l’Alianza Lima e non ha formalizzato la sua relazione romantica con lui. Melissa Klug.

“Siamo stati lì anche dopo che ha avuto sua figlia. Oltretutto in quel periodo lui e Melissa Kluge non stavano insieme, non erano ancora stati uniti, da quello che mi raccontò allora. Comunque in quel periodo non ero l’unica uno, ha sempre avuto un buon amico.”

Infine, l’ex modella ha confermato di aver avuto anche lei una breve relazione Roberto MartinezAnche se ha ammesso che quando era con lui non sapeva chi fosse, perché era appena entrato nei tifosi degli Sports Boys e non aveva molta conoscenza del calcio.

“Non sapevo chi fosse, era quando ero tifoso. A quel tempo non sapevo molto di calcio e poco a poco ne ho preso coscienza. Il fatto di Roberto era che era un un po’ più grande, ma l’ho valutato 10 pollici,” ha sottolineato. .

Sedie Shirley Annuncia quel marito Medina Majali, Alfredo ZambranoUna volta le chiese di andare al ristorante. Questo incontro faceva parte delle attività del programma “Gazza”, dove sono arrivati ​​come ospiti. Sottolinea inoltre che ciò è avvenuto prima che il notaio sposasse la giornalista.

“Quando c’era un reality show di danza su Majali TV, uno dei tanti ospiti – perché c’erano molti artisti – era il signor Zambrano, e me lo presentarono, ed eravamo un gruppo e stavamo lì a brindare. (.. ) Sì, mi ha invitato a cena, esatto, è stato prima che stesse con Majali, mi ha invitato a cena al ristorante “La Carreta”, ma io l’ho ringraziato e ho rifiutato.