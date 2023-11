La dieta che Jason Statham ha seguito all’età di 56 anni: ricca di proteine ​​e senza mangiare dopo le 19.00

In un mondo vasto come quello di Hollywood, ci sono personalità che decidono di dedicare gran parte del proprio tempo al fitness per poterlo sfoggiare sul grande schermo. Numeri di altezza Jason Stathamche nonostante il passare degli anni dimostra ancora che si tratta solo di un numero.

L’attore americano, 56 anni, sembra vivere la sua seconda giovinezza, essendo una delle figure più ricercate del cinema per il suo bel lavoro sul grande schermo in film come “Megalodon 2” e “I Mercenari 4”, due delle sue ultime canzoni. In alcuni film si vede che è un uomo d’azione, e che tiene al suo personaggio fin nei più piccoli dettagli.

Statham sembra in forma come quando era un atleta, poiché ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Barcellona del 1992 nella categoria salto con il trampolino, dove si è piazzato 12°. Oggi, mezzo secolo dopo, è ancora curato come prima Richiede addestramento e una dieta molto rigida.

L’attore conosce bene il suo metabolismo, per questo sa quali alimenti possono aiutare il suo organismo, soprattutto quelli ricchi di proteine ​​come Pesce, pollo, noci e avena, che aiutano la crescita muscolare, inclusi riso integrale, zuppa di miso e verdure al vapore..

Una serie di alimenti che a volte sono accompagnati da determinati piaceri come il cioccolato, anche se è consentito mangiare cibi zuccherati. Cerca sempre di bruciare quelle calorie in eccesso prima di andare a letto.

Tanto spazio per la digestione

Ora, oltre a seguire una dieta rigorosa, Jason Statham ha anche un altro trucco per mantenersi in forma, ovvero questo Evitare di mangiare dopo le 19:00. Una specie di digiuno notturno, quello Lascia molto spazio alla digestione e favorisce un buon riposoAiuta anche con il metabolismo.