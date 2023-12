In attesa che aumenti il ​​numero dei turisti che partecipano ai Giochi Olimpici, il Museo del Louvre aumenta il numero delle visite

Il Museo del Louvre aumenterà il prezzo d’ingresso durante i Giochi Olimpici (Europa Press/Contact/Vincent Isore)



Il Museo del Louvre ha deciso di aumentare il prezzo base d’ingresso a questo spazio culturale, portandolo da 17 a 22 euro, a partire dal prossimo 15 gennaio, in linea con una serie di aumenti che saranno attuati in Francia in concomitanza con l’inizio dei Giochi Olimpici che si terrà in Francia. Si svolgerà nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto.

Sebbene le autorità museali riferiscano che gli aumenti sono destinati a sostenere programmi di ingresso gratuito per i residenti francesi, questo aumento del 29% contrasta con un’inflazione del 30% nello stesso periodo, secondo l’indice dei prezzi al consumo pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Secondo una dichiarazione della società, l’aumento dei costi di ammissione, il primo dal 2017, è destinato a compensare un aumento dell’88% dei costi energetici. L’aumento dei prezzi contribuirà a sostenere l’ingresso gratuito per alcuni visitatori francesi, tra cui attualmente insegnanti di storia dell’arte, disoccupati, minori di 18 anni provenienti dall’Unione Europea e dipendenti del Ministero della Cultura francese.

La revisione dei prezzi, che avverrà dopo le Olimpiadi estive, fa parte di un piano generale Lawrence De CarsIl direttore del Museo del Louvre, organizzerà la partecipazione al museo più visitato al mondo, poiché quest’anno è previsto un aumento del numero di visitatori, secondo la pubblicazione Giornale d’arte. Il numero di visitatori di quel museo ha raggiunto il record nel 2018, raggiungendo i 10,2 milioni di persone, di cui solo l’80% è venuto a vedere il capolavoro. Leonardo Da VinciIL Monna Lisa.

L’80% dei visitatori del Louvre entra esclusivamente per vedere la Gioconda di Da Vinci (Twitter/@klevisl007/via REUTERS)

“Nel 2023, più di 3.600.000 visitatori, in maggioranza francesi, [de] L’Ile-de-France e i parigini, varcate gratuitamente le porte delle collezioni e delle mostre del più grande museo del mondo! afferma una dichiarazione del Museo del Louvre. Descar La presenza giornaliera quest’anno è limitata a 30.000 visitatori, in calo rispetto al precedente record pre-pandemia di 45.000 visitatori. Ha inoltre annunciato il progetto di un nuovo ingresso sulla facciata orientale, con l’obiettivo di alleviare la congestione attorno alla piramide del Louvre, progettata da il defunto architetto. I.M.B.

Il Museo del Louvre è il museo più visitato al mondo, con una superficie aperta al pubblico di 86.000 metri quadrati, e riceverà 7,2 milioni di visitatori nel 2022. Secondo il rapporto annuale, l’anno scorso la vendita dei biglietti ha raggiunto i 76,5 milioni di euro . Questo copre solo un quarto delle sue spese operative, mentre il resto è finanziato dagli stanziamenti del Ministero della Cultura e da altre fonti, comprese sponsorizzazioni e rapporti. Frequenza radio.

Il museo conferma in un comunicato stampa che “più della metà dei visitatori francesi entrano gratuitamente”. Degli 8,7 milioni di visitatori stimati nel 2023, 3,6 milioni (41%) non dovranno pagare il biglietto d’ingresso. “Sono felice e orgoglioso di vedere come il pubblico francese e parigino difendono il Louvre. La qualità di questo rapporto è al centro della nostra missione”, ha affermato il presidente del museo. Lawrence De Carscome si legge nel comunicato stampa.

Laurence de Carré, prima donna presidente del Museo del Louvre (ALAIN JOCARD/AFP)

D’altronde, per i tanti turisti che visiteranno Parigi durante i Giochi Olimpici, questo non è l’unico aumento di prezzo annunciato: il costo del biglietto della metropolitana quasi raddoppierà durante l’evento, fino a 4 euro a biglietto (contro i 2.000 euro ). 10 euro oggi) e 32 euro per dieci (per 16,90 euro).

Fonte: Telam SE