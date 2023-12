Lo chef del ristorante italiano preferito di Taylor Swift a New York apre un locale a Fort Lauderdale

Anthony Vitolo e Rob Crosoli hanno collaborato per lanciare il loro nuovo ristorante a Fort Lauderdale, Vitolo. (Notizie sul fuoco)

Antonio Vitololo chef dietro il famoso Ristorante italiano Emilio Palato in una città New York, Conosciuta per i suoi clienti famosi, aprirà una nuova struttura in Florida. Mentre il trend degli chef porta solitamente a Miami, Vitolo sceglie una strada diversa e apre le sue porte “Vitolo” Direttamente sulle spiagge Caserma Lauderdale, Secondo Pagina Sei.

Lui Emilio Palato È frequentato da celebrità di alto profilo e spesso i paparazzi si affollano all’esterno. Taylor Swiftinsieme ad amici come Blake Lively, Sophie Turner, Ryan Reynolds, Gigi Hadid e Channing TatumCenare in questo ristorante italiano. Ora, Antonio Vitololo chef 32enne e comproprietario del ristorante, si sta avventurando nella scena culinaria della Florida.

“Miami sta diventando troppo affollata.”“, spiega Vitolo Pagina Sei. “Lì ho avuto tante opportunità, ma non volevo seguire la stessa strada di tutti gli altri”, continua.

Blake Lively e Taylor Swift sono andati a mangiare al ristorante a settembre. (Pagina sei)

Secondo Rob Crosoli, comproprietario di Vitolo e responsabile dei servizi VIP presso il club pieno di celebrità E11even Miami, Caserma Lauderdale Presenta un panorama culinario promettente. Indica i grandi cambiamenti che Miami ha visto negli ultimi dieci anni e crede che Fort Lauderdale offra una nuova tela per l’innovazione culinaria. È interessante notare che Fort Lauderdale non ha ancora ricevuto una stella Michelin, a differenza di Miami, Orlando e Tampa.

Il nuovo ristorante Vitolo si trova a Conrad Fort Lauderdale Beach Hotel, segna la prima espansione fuori New York della famiglia Palato. Secondo quanto riferito, il ristorante ha aperto i battenti la notte del 28 novembre Pagine sei.

Il menu di Vitolo presenterà piatti classici italiani familiari al ristorante Palato di New York, preparati con ingredienti italiani importati, tra cui pasta secca e pomodori San Marzano in scatola.

Vitolo sottolinea il mantenimento dell’eccellenza di piatti perfezionati nel tempo, come le tagliatelle alla bolognese a cottura lenta, le vongole all’aglio, il pollo alla parmigiana e i gamberi piccanti fra diavolo. Per riflettere l’atmosfera costiera, Vitolo serve frutti di mare, compresi i ravioli all’aragosta.

“Vogliamo essere accessibili a tutti e vogliamo accogliere tutti perché tutti meritano questo tipo di esperienza culinaria”, dice Vitolo a Page Six.

Uno dei punti salienti della lista è “Il manzo di Antonio”, una bistecca di vitello generosamente farcita, pestata finemente, saltata in padella e servita con salsa di vodka, piselli, prosciutto croccante e mozzarella, ed è progettata per essere condivisa a $ 90 per due persone. I prezzi a Vitolo sono coerenti con i loro prezzi palato, Con piatti di pasta a partire da $ 25, spaghetti alla carbonara a $ 32 e gamberetti all’aglio e pollo alla parmigiana a $ 38.

IL La carta dei vini Il ristorante sarà prevalentemente italiano e costituirà circa il 75% della scelta, riflettendo il focus sul ristorante newyorkese. Le restanti offerte tenderanno ai vini del Vecchio Mondo. Ci sarà anche un ambizioso programma di cocktail con classici di ispirazione italiana, tra cui una varietà di Negroni.

Vitolo È aperto nei seguenti orari:

Dalla domenica al giovedì dalle 17:00 alle 22:00

Venerdì e sabato dalle 17:00 alle 23:00

Il Ristorante Vitolo può ospitare: 180 dinariOffre tre diverse sale da pranzo. La “Terrazza”, uno spazio all’aperto con vista sul mare, offre un’atmosfera più rilassata. La “Cucina”, situata attorno alla cucina a vista, mira a creare un’atmosfera accogliente e familiare. Adiacente all’hotel si trova il club di ristorazione in stile Art Déco “Sala Arco”, ancorato da un bar ad arco.

Il nuovo ristorante serve piatti classici italiani e frutti di mare e promette di essere un paradiso per buongustai e celebrità.

L’arredamento generale evocherà lo spirito di Palato Vecchie foto delle famiglie Vitolo e CrosoliE anche immagini L’Italia del Vecchio Mondo, creando una sensazione di casa. I piani includono una band di tre elementi in stile cantante da potenziare Atmosfera nostalgica della Florida. Nel prossimo futuro il ristorante prevede di ampliare i propri orari per diventare un punto di ritrovo notturno.

Crosoli e Vitolo Vogliono sottolineare che l’istituzione Non sarà una discoteca Stile del servizio di bottiglia, una reputazione spesso associata a E11even, l’hotspot aperto 24 ore su 24 di Miami. Crosoli conferma: «Speriamo che arrivino le celebrità, ma». Vitolo Non è una discoteca. E’ un ristorante. Il nostro obiettivo è che diventi un luogo per gente del posto, turisti e coloro che conoscono la gioia di cenare al Palato di New York.