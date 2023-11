Segui una dieta ricca di proteine ​​e non mangiare dopo le 19:00.

05/11/2023 alle 07:20 Ora dell’Europa centrale







Il mondo di Hollywood può essere molto competitivo. In effetti, ci sono alcuni attori simili Jason Statham Che quando si dedicano al tipo di movimento, devono mantenere una forma fisica eccezionale. Attore americano 56 anni Ha appena partecipato a due grandi produzioni come “Megalodón 2” e “Los Mercenarios 4”.





Il famoso artista è sempre stato in buona forma fisica. Infatti, prima di essere conosciuto come attore, era un atleta sul trampolino, partecipando a… Giochi Olimpici di Barcellona 1992. Per lo stesso motivo, l’attore ha dedicato molti anni a conoscere il suo metabolismo e ad adattarlo ad una buona dieta.

all’interno Una dieta ricca di proteine Mangia pesce, pollo, noci, farina d’avena, riso integrale, zuppa di miso e verdure al vapore. D’altro canto, oltre alla formazione richiesta, Statham Cerca di bruciare le calorie in eccesso prima di dormire.

Questo non è l’unico trucco dell’artista: essere in buone condizioni, Evitare di mangiare dopo le 19:00. Questa tecnica è una sorta di digiuno notturno, che lascia spazio ad una buona digestione, aiuta il metabolismo e garantisce un buon riposo.