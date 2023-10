Il regista di Kick-Ass riavvierà Star Wars per concentrarsi sulla famiglia Skywalker

Il regista di Kick-Ass Matthew Vaughn ha commentato i suoi gusti in Star Wars e Superman, cosa avrebbe fatto con la serie creata da George Lucas e la sua frustrazione nel vedere rifiutato un progetto che aveva per il film. Fumetti di supereroi DC.

tramite podcastFelice triste confuso“Il film di Star Wars”, ha osservato il regista di origine britannica.Hai preso la strada sbagliata. Se sarebbe stato facile per lui rifiutare un’offerta per dirigere un film di “Star Wars”. Ora, non molto, ha detto. Per me, realizzare un film di “Star Wars” significa giocare con i personaggi che amo. “Se mi dicessi che avrei riavviato questo franchise in cui avevo Luke Skywalker, Solo e Vader e avrei realizzato la mia versione, tutti direbbero che sono stato un idiota a provarci, ma la cosa mi entusiasmerebbe.”

La trilogia di Superman che non poteva realizzare

Matthew Vaughn, che era anche dietro il film “Kingsman”, ha mostrato la sua frustrazione per il rifiuto che ha subito quando ha lanciato la trilogia di “Superman”. “Mark Millar e io ci siamo seduti e abbiamo delineato una trilogia di tre film, che abbiamo presentato alla Warner Bros. prima di Man of Steel (il film con Henry Cavill)… “Abbiamo suggerito di realizzare una trilogia di Superman e la Warner ha detto che non erano interessati.” Ha confermato il dirigente.

Inoltre, ha detto che i tre film cercavano di essere simili al film “Superman” di Richard Donner del 1978 e che oltre a Lex Luthor e Zod, gli sarebbe piaciuto avere Braniac. La sua visione era che “Krypton non esploderà; prima o poi esploderà”. Il padre aveva ragione, ma aveva sbagliato il momento. Quando Superman cresce, all’improvviso avviene un esodo di massa e si scatena l’inferno. “Questa era la nostra idea principale.”.

E su Lex Luthor, di Matthew Vaughn, “Taron Egerton (protagonista di Kingsman)” Lutero sarebbe fantastico. Non dovrebbe essere Wolverine. Non penso di essere adatto per questo. Hai davvero bisogno di tornare alla commedia. Hugh è fantastico nei panni di Wolverine, ma mi piacerebbe tornare a come sono i fumetti. È un uomo piccolo, grigio e forte. Hugh l’ha reso così iconico che se avessi scelto quella versione… no. Tarun sarà un cattivo fantastico e intelligente“

Proseguendo, ha sottolineato che Wonder Woman è stato un successo perché questo film è la versione reinventata di Superman con protagonista Christopher Reeves.