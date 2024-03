Pokemon Go sta organizzando un evento raid con Kyogre e Primal Groudon

I fan di Pokémon GO si stanno preparando per due eventi raid speciali Prometti sfide e ricompense entusiasmanti. Questi eventi Si concentrano sull'aspetto di Primal Kyogre e Primal Groudondue delle creature più potenti e desiderabili nel mondo dei Pokemon.

Appuntamenti programmati Sono domenica 17 marzo e sabato 23 marzo 2024rispettivamente, dando ai giocatori l'opportunità di farlo Cattura queste creature mitiche Nella sua forma più rara e potente.

Cosa dovresti sapere su Primal Kyogre

Il primo evento è dedicato a Primal Kyogre avrà luogo il 17 marzo 2024, dalle 14:00 alle 17:00 ora locale.. Durante queste ore, Archeo Kyogre apparirà più frequentemente nei raid, offrendo agli Allenatori maggiori possibilità di incontrare e catturare questo potente Pokemon.

Inoltre, i partecipanti tAvrai l'opportunità di ottenere fino a cinque pass raid gratuiti aggiuntivi quando giri i dischi immagine Nelle palestre, il che aumenta le possibilità di partecipazione. Per quelli fortunati, ci sarà anche Maggiori possibilità di trovare Kyogre Nella sua versione Shiny, una versione più rara di questo Pokemon già sfuggente.

Nel tentativo di rendere l'evento più accessibile, Il limite dei raid remoti verrà aumentato a 20 da Da sabato 16 marzo alle 19:00 a domenica 17 marzo alle 22:00. Comitato per la scienza e la tecnologia.

Inoltre, gli allenatori possono Scegli di acquistare un biglietto speciale per $ 5 (o l'equivalente nella tua valuta locale), che offre vantaggi esclusivi come otto pass raid aggiuntivi, una maggiore possibilità di ottenere caramelle rare++, 50% XP raid in più e Raddoppia la polvere di stelle stessa.

Tutto quello che devi sapere su Primal Groudon

Una settimana dopo, sabato 23 marzo 2024, dalle 14:00 alle 17:00 ora locale, Primal Groudon sarà al centro dell'attenzione. Questo evento seguirà una struttura simile, con Primal Groudon che apparirà insieme ad altri Il raid si ripete e gli allenatori ricevono fino a cinque pass raid gratuiti aggiuntivi. Aumenterà anche la possibilità di incontrare Groudon nella sua forma brillante, aggiungendo un ulteriore incentivo a partecipare all'evento.

Primal Groudon Event Pass, disponibile per $ 5, Garantirà vantaggi simili a un evento Kyogreinclusi otto pass raid aggiuntivi, Maggiore possibilità di ottenere caramelle rare++, 50% di XP in più e doppia polvere di stelle dai raid. Questo biglietto speciale consentirà inoltre agli allenatori di regalare biglietti agli amici con cui hanno raggiunto un livello di Grande Amicizia o superiore, incoraggiando la collaborazione e l'impegno della comunità.

È importante notare che per gli eventi Kyogre e Groudon i biglietti saranno disponibili nel negozio del gioco fino alle 17:00 ora locale del giorno dell'evento corrispondente. Gli Allenatori dovranno agire rapidamente per assicurarsi di non perdere questi eventi unici, che promettono di essere un'esperienza emozionante e gratificante per la comunità di Pokémon GO.

