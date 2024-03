La Valle Feria offrirà spazio alla polizia regionale mentre continuano i lavori nella sua sede a Pont de Fusta

Valencia, 5 marzo (Stampa europea) –

La sessione plenaria del Consiglio ha approvato l'accordo di cooperazione tra l'Agenzia Valenciana per la Sicurezza e la Risposta alle Emergenze (AVSRE) e l'Associazione Valenciana Vera Valencia per il trasferimento dello spazio in cui sarà temporaneamente installata l'Unità Nazionale di Polizia dedicata alla comunità valenciana. Si sono finalmente conclusi i lavori di ristrutturazione della sede della Questura di Pont de Fusta a Valencia.

Gli agenti dell'Unità Nazionale di Polizia saranno presenti nelle aree destinate alle attività dell'Ufficio di Fira València, che non superino il 50% dell'intera proprietà. Inoltre, tale cessione non pregiudica l'attività fieristica, consentendone un utilizzo compatibile con lo sviluppo delle fiere, rileva in una nota l'autorità pubblica.

L'accordo di cooperazione non prevede alcun impegno o corrispettivo economico tra le parti per la cessione dello spazio. Allo stesso modo, AVSRE si farà carico delle spese derivanti dalla climatizzazione degli ambienti e dai consumi (luce, acqua, sicurezza, pulizie) pari a 97.836,93 euro nel 2024, 66.239,76 euro nel 2025 e 27.599,90 euro nel 2026.

Gli edifici della Stazione di Polizia di Pont de Fusta, sede dell'unità, richiedono l'attuazione di lavori di riparazione, manutenzione e ristrutturazione per rendere l'edificio conforme alle normative vigenti e migliorarne la funzionalità e l'efficienza energetica.