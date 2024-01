Fasi lunari e sciami meteorici durante l'anno

Queste sono le date delle fasi lunari, degli sciami meteorici e delle eclissi per i prossimi 12 mesi

L'anno inizia nel 2024. In questi giorni sono molti coloro che stanno rivedendo per la prima volta il calendario delle festività per organizzare l'anno. Ma c'è anche chi cerca un altro tipo di calendario per scoprire i principali appuntamenti con il cielo nei prossimi 12 mesi. Per quest'ultimo gruppo, presentiamo Calendario lunare 2024Con tutto Fasi lunari Mese per mese, con tutte le date Piogge di stelle, Eclisse E l'inizio delle stagioni. Questo è il Agenda astrologica Da quest'anno:

Gennaio 2024

Fasi lunari:

Ultimo trimestre: 4 gennaio, sotto la Bilancia (4:30)

Luna Nuova: 11 gennaio, sotto Capricorno (12:57)

Mezzaluna: 18 gennaio sotto l'Ariete (18:04)

Luna Piena: 25 gennaio, sotto il Leone (18:54)

Doccia stellata: Quartetti È visibile tra il 28 dicembre e il 12 gennaio. Il momento di massima attività, con un massimo di 120 meteore all'ora, si verifica durante… Mercoledì mattina presto, dal 3 gennaio al giovedìil quarto giorno.

Orbita terrestre: Distanza minima dal Sole, 3 gennaio (147.100.614 km)

Febbraio 2024

Fasi lunari:

Ultimo trimestre: 3 febbraio sotto lo Scorpione (ore 00:18)

Luna Nuova: 9 febbraio, sotto l'Acquario (23:59)

Mezzaluna: 16 febbraio Toro (16:01)

Luna Piena: 24 febbraio, sotto la Vergine (12:13)

Marzo 2024

Fasi lunari:

Ultimo trimestre: 3 marzo sotto il Sagittario (16:23)

Luna Nuova: 10 marzo sotto Pesci (10:00)

Mezzaluna: 17 marzo (5:11), sotto i Gemelli

Luna Piena: 25 marzo (8:00), sotto la Bilancia

inizioprimavera: 20 marzo (4:06)

eclisse Luna penombrale: 25 marzo. Visibile in America e in Europa occidentale (Spagna) Africa e Australia orientale.

aprile 2024

Fasi lunari:

Ultimo trimestre: 2 aprile (5:14), sotto Capricorno

Luna Nuova: 8 aprile (20:21), sotto l'Ariete

Mezzaluna: 15 aprile (21:13), sotto il Cancro

Luna Piena: 24 aprile (01:49 ore), sotto lo Scorpione

eclisse Totale dom: 8 aprile. Visibile come aggregato in Messico, negli Stati Uniti centrali e nel Canada orientale. Visibile come parziale nell'America settentrionale e centrale.

Pioggia di meteoriti: IL Chitarre. Visibile dal 16 al 25 aprile. Il 22 sarà il momento di massima attività nel 2024.

Maggio 2024

Fasi lunari:

Ultimo trimestre: 1 maggio (13:27), sotto l'Acquario

Luna Nuova: 8 maggio (5:22), sotto il Toro

Mezzaluna: 15 maggio (13:48), sotto Leone

Luna piena: 23 maggio (15:53), sotto il Sagittario

Ultimo trimestre: 30 maggio (19:13), sotto i Pesci

Pioggia di meteoriti: IL Amnioti ETA. Visibile dal 19 aprile al 28 maggio. Il 5 maggio sarà l’ora di punta nel 2024.

Giugno 2024

Fasi lunari:

Luna Nuova: 6 giugno (14:37), sotto i Gemelli

Mezzaluna: 14 giugno (7:18), sotto la Vergine

Luna piena: 22 giugno (3:08 AM), sotto Capricorno

Ultimo trimestre: 28 giugno (23:53), sotto l'Ariete

Inizio estate: 20 giugno alle 22:51

Luglio 2024

Fasi lunari:

Luna Nuova: 6 luglio (ore 00:57), sotto Cancro

Mezzaluna: 14 luglio (ore 00:49), sotto la Bilancia

Luna piena: 21 luglio (12:17), sotto il Capricorno

Ultimo trimestre: 28 luglio (4:51 AM), sotto il Toro

Pioggia di meteoriti: IL secchi delta. Visibile dal 12 luglio al 23 agosto. Il 31 luglio sarà l’ora di punta nel 2024.

Orbita terrestre: Distanza massima dal Sole, 5 luglio (152.100.075 km).

Agosto 2024

Fasi lunari:

Luna Nuova: 4 agosto (13:13), sotto il Leone

Mezzaluna: 12 agosto (17:19), sotto lo Scorpione

Luna piena: 19 agosto (20:25), sotto l'Acquario

Ultimo trimestre: 26 agosto (11:26), sotto Gemelli

Pioggia di meteoriti: IL Perseidi. Visibile dal 17 luglio al 24 agosto. Il 12 agosto è il momento di massima attività.

Settembre 2024

Fasi lunari:

Luna Nuova: 3 settembre (3:55), sotto la Vergine

Mezzaluna: 11 settembre (8:05), sotto il Sagittario

Luna Piena: 18 settembre (4:34 ore), sotto Pesci

Ultimo trimestre: 24 settembre (20:50), sotto Cancro

L'inizio dell'autunno: 22 settembre alle 14:44

eclisse Luna Parziale: 18 settembre. Visibile in America ed Europa (Spagna) e l'Africa.

Ottobre 2024

Fasi lunari:

Luna Nuova: 2 ottobre (20:49), sotto la Bilancia

Mezzaluna: 10 ottobre (20:55), sotto il Capricorno

Luna piena: 17 ottobre (13:26), sotto l'Ariete

Ultimo trimestre: 24 ottobre (10:03), sotto Leone

eclisse Sole anulare: 2 ottobre. Visibile in forma anulare nel Cile meridionale, nell'Argentina meridionale e in parte nell'Oceano Pacifico e nel Sud America meridionale.

Pioggia di meteoriti. Dal 6 al 10 ottobre Dracomidi, con l'8 ottobre che è il giorno di massima attività. Dopo un breve periodo, Euriomede Saranno visibili tra il 2 ottobre e il 7 novembre e il 21 ottobre sarà la data in cui queste meteore raggiungeranno il loro tasso di attività più elevato.

novembre 2024

Fasi lunari:

Luna Nuova: 1 novembre (13:47), sotto lo Scorpione

Mezzaluna: 9 novembre (6:55), sotto l'Acquario

Luna piena: 15 novembre (22:28), sotto il Toro

Ultimo trimestre: 23 novembre (2:27 ore), sotto la Vergine

Pioggia di meteoriti: IL Leonida. Visibile tra il 6 e il 30 novembre, il 17 è il periodo di massima attività.

Dicembre 2024

Fasi lunari:

Luna Nuova: 1 dicembre (7:21 AM), sotto il Sagittario

Mezzaluna: 8 dicembre (16:26), sotto i Pesci

Luna Piena: 15 dicembre (10:01), sotto Gemelli

Ultimo trimestre: 22 dicembre (23:18), sotto la Bilancia

Luna Nuova: 30 dicembre (23:26), sotto il Capricorno

Pioggia di meteoriti: IL Jiminidi Sarà visibile dal 4 al 17 dicembre e il suo picco sarà il 14 dicembre. Ursidi Erutterà tra il 17 e il 26 dicembre e il 22 sarà il momento di massima attività.

L'inizio dell'inverno: 21 dicembre alle 10:21