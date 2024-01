Tommy Portugal soffre dell'incapacità di riconquistare la sua fama musicale: “Non riesco più a dare voce, sto soffrendo”.

La delusione di Tommy Portugal per non avere più successo nella musica. | Youtube

Tommy Portugal è un famoso cantante cumbia che ha raggiunto la grande fama nel 2009 eseguendo le canzoni di “Al Fondo Hay Sitio”, una popolare serie TV con attori di spicco. L'esecutore ha fatto parte di altre orchestre come l'Internazionale Bahia, Uragano e Guadalupe nei Caraibi.

Tuttavia, il punto di rottura arrivò quando fu autore dell'introduzione alla produzione di América Televisión. L'artista ha recentemente affrontato una crisi musicale che lo ha tenuto lontano dai media.

In un'intervista con Carlos Orozco, per il suo canale YouTube, il musicista ha parlato della sua situazione attuale e ha espresso la sua sofferenza per lui. La sua incapacità di riconquistare la sua fama musicale. Il cantante ha ricordato il suo periodo di gloria quando ha raggiunto il successo internazionale con il romanzo di successo su Channel 4.

Tommy Portugal convive con l'amara realtà di non aver riconquistato la sua fama musicale. | Cattura/YouTube/Streaming TV America

Tommy Portugal parlava di sua figlia Mavre, che si lamentava con lui per non aver sostenuto la sua carriera musicale. La giovane ha preso le distanze dal padre dopo la sua assenza dal suo primo concerto. Questo, secondo il traduttore, ha distorto la sua immagine.

In questo contesto ha espresso di soffrire di problemi legati alla sua carriera professionale. “Mia figlia si lamentava della mancanza di tempo o qualcosa del genere Si sente come se non l'avessi sostenuta. “Nella musica”, ha detto all'inizio.

“Non riesco nemmeno a suonare alla radio, non riesco a mettere una canzone. Sto litigando con i musicisti in un mercato che ora è difficile. Chi aiuterò? Voglio che anche loro aiutino me”, ha detto. ha detto l'artista.

Tommy Portugal ha criticato Davis Orosco, leader del Grupo Néctar. Cattura/Instagram

Tommy Portugal ha confermato che non perde la speranza di brillare di nuovo nella musica e che continua a lavorare su nuovi progetti. Ha ricordato come ha gestito il marketing quando il suo nome e le sue canzoni hanno iniziato a essere ascoltati nel paese.

“Prima, la mia tattica era quella di registrare una canzone, fare un video e promuoverlo in TV. Sono andato a uno spettacolo e la radio mi ha messo in onda. Ora, (in TV) 'Vieni qui così puoi ballare e poi un altro spettacolo ti daremo il tuo pezzo “, oppure 'Possiamo fare un rapporto su di te a casa tua così possiamo vedere come vivi?'” Ha detto: “Non mi piace”.

Carlos Orozco glielo ha accennato Clint J, figlia del famoso attore Tongo, Gli hanno commissionato di portare la sua musica sul piccolo schermo. “Adesso ti chiedono di produrre musical”, ha ribadito. Tommy Portogallo.

“Queste stesse persone che ora vogliono accusarmi, mi hanno implorato quando ero bloccato nella musica di 'Al Fondo Hay Sitio'. Sono stato figo (accettato) perché mi va bene. Adesso dico loro che ho una nuova canzone e loro chiedetemi se posso fare qualcos'altro”, ha aggiunto. .

Ha sottolineato che negli ultimi anni la strategia che ha funzionato per lui in passato non funziona più per lui adesso. Il traduttore ha detto: “Questi sono affari loro e li capisco”.

“Ora i social media dicono: ‘Devi fare una presentazione’”. L'ultima volta ho assunto un addetto stampa e me ne ha parlato Non volevano che andassi perché non collaboravo con loro.“, esposto.

Tommy Portugal ha criticato aspramente Davis Orozco in un'intervista a Carlos Orozco, che ha accusato di arroganza dichiarando di aver provocato una “rivoluzione” nella cumbia peruviana. Ha anche messo in dubbio la posizione del “Bomboncito de la cumbia” e ha suggerito ulteriori collaborazioni musicali all'interno del genere, in particolare con artisti emergenti come suo cugino Bill Orosco.

“Perché non fai un exploit con lui? Cumbia non ti farebbe un favore? Vuole stare da solo. Quando ho sentito l'intervista, (Davis) stava proprio parlando di lui… Per qualche motivo mette se stesso al primo posto, il re.“, ha detto il traduttore nell'hadith.