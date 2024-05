Andretti continuerà la sua collaborazione con Porsche in Formula E fino al 2026

L’annuncio, fatto prima dell’evento Porsche a Berlino, significa che il coinvolgimento di Andretti con il produttore si estenderà a quattro anni. Gli americani usavano Il propulsore elettrico 99X dall’inizio dell’era Gen3Dopo che il suo ex partner BMW si è ritirato dal campionato elettrico.

La squadra nordamericana ha ottenuto due vittorie la scorsa stagione e il primo titolo piloti con Jake Dennis, nonostante il suo rapporto a volte teso con Pascal Wehrlein, soprattutto alla fine della stagione a Londra iBrixQuando gli inglesi stavano per impadronirsi della corona.

Nonostante alcuni momenti imbarazzanti, i colloqui svoltisi durante l’inverno hanno temperato il rapporto che entrambe le parti erano disposte a mantenere nei due anni successivi.

“Quando abbiamo firmato l’accordo originale, non eravamo nella posizione di concludere un contratto quadriennale perché la Porsche a quel tempo non era impegnata nella Formula E oltre la decima stagione,” ha detto il manager di Andretti. Roger Griffith. “Speravamo che andassero avanti e vogliamo continuare a essere nostri partner”.

Ha continuato: “Ovviamente abbiamo avuto un grande successo la scorsa stagione, ma abbiamo anche avuto alcuni problemi relazionali, che penso siano ben noti”. “Penso che l’intenzione sia sempre stata quella di arrivare a un accordo quadriennale, perché l’ultima cosa che vuoi è arrivare a metà strada e cambiare produttore, ma non si sa mai.”

Jake Dennis è attualmente al terzo posto nel Campionato del Mondo, 13 punti dietro Pascal Wehrlein, ed è l’unico pilota in questa stagione ad aver ottenuto più di una vittoria grazie alle sue vittorie nelle gare dell’E-Prix messicano e di Misano. Una buona forma per entrambi si traduce in leadership per la persona appena introdotta Premio Costruttori per PorscheOtto unità davanti alla Jaguar.

“Ci è piaciuto lavorare con il team Andretti da quando siamo entrati nell’era Gen3, e siamo molto lieti di continuare a farlo per la Gen3 Evo”, ha detto il manager tedesco. Florian Modlinger. “Anche grazie ad Andretti, la Porsche 99X Electric ha ottenuto grandi risultati nella scorsa stagione e mezza, inclusa la vittoria del campionato del mondo di Jake Dennis”.

Ha aggiunto: “Lo scambio tra i due team contribuisce alle prestazioni della vettura, e questo è esattamente ciò che tutti noi stiamo cercando, inserire la Gen3 Evo in una partnership che funzioni bene, e questo è ciò che mi rende molto ottimista per il futuro”. le prossime due stagioni”. Egli ha detto.

