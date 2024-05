L’agenzia delle Nazioni Unite denuncia lo sfollamento di circa 80mila persone da Rafah a Gaza

Ankara, Turchia

Circa 80.000 palestinesi sono fuggiti da Rafah dall’inizio dell’attacco israeliano alla città nel sud della Striscia di Gaza il 6 maggio, ha detto giovedì 9 maggio l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA).

L’UNRWA ha affermato in un comunicato che “le persone stanno affrontando un altro sfollamento forzato nella Striscia di Gaza”.

“Il costo per queste famiglie è insopportabile. Non esiste un posto sicuro. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco adesso”, ha aggiunto.

Martedì l’esercito israeliano ha preso il controllo del lato palestinese del valico di Rafah al confine con l’Egitto, una via vitale per gli aiuti umanitari verso i territori assediati.

La mossa è arrivata il giorno dopo che l’esercito ha emesso l’ordine di evacuazione per i palestinesi nella parte orientale di Rafah, una mossa ampiamente vista come un preludio al temibile assalto israeliano alla città, dove si sono rifugiati circa 1,5 milioni di palestinesi sfollati.

Vedi anche: L’ONU avverte che le strutture mediche a Rafah potrebbero presto diventare inaccessibili o inutilizzabili

Tel Aviv ha attaccato la Striscia di Gaza in risposta all’attacco transfrontaliero guidato da Hamas, che secondo Tel Aviv ha ucciso circa 1.200 persone.

Da allora, secondo le autorità sanitarie palestinesi, più di 34.800 palestinesi sono stati uccisi a Gaza, la stragrande maggioranza dei quali donne e bambini, e altri 78.404 sono rimasti feriti.

Dopo quasi sette mesi di guerra israeliana, vaste aree di Gaza sono state ridotte in macerie, spingendo l’85% della popolazione della Striscia allo sfollamento interno in mezzo a un blocco soffocante su cibo, acqua pulita e medicine, secondo le Nazioni Unite.

Israele è accusato di genocidio davanti alla Corte internazionale di giustizia, che in una sentenza provvisoria di gennaio ha affermato che era “ragionevole” per Israele commettere un genocidio a Gaza e ha ordinato a Tel Aviv di fermare tali azioni e di adottare misure per garantire la fornitura di aiuti umanitari. assistenza. Per i civili a Gaza.

*Aisha Sandoval Alagona ha contribuito a questo memo.

Il sito web dell’Agenzia Anadolu contiene solo una parte delle notizie fornite agli abbonati sull’AA News Broadcast System (HAS), in forma riassuntiva.