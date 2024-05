Il sapore di Almeria ha conquistato l’Italia con la sua autenticità e versatilità

La specialità gastronomica di Almeria si distingue sulla scena mondiale Fiera Internazionale dell’Alimentazione Sibus, tenutosi a Parma, Italia. Cinque principali aziende di marchi alimentariSapori di AlmeriaSostenuto da ‘ Consiglio provinciale E questo Camera di AlmeriaLascia un ricordo indelebile partecipando a questo evento di fama internazionale.

Ho sussultato, Diego Molina Industrie Carni, Prosciutti di Cerrone Cortijo de Canada, Guardiani della Luce E Ascensione del sale Esprimono l’essenza della gastronomia di Almería in questo incontro di alta classe. Dalle verdure conservate ai frutti di mare e ai deliziosi prosciutti serrano, queste aziende stanno impressionando i professionisti del settore e il pubblico con le loro proposte innovative e di alta qualità.

Grazie all’accordo congiunto tra il Consiglio Provinciale e la Camera di Commercio di Almeria, con l’obiettivo di aprire nuovi mercati internazionali per le aziende locali, la partecipazione di ‘Sabors Almeria’ al Sibus Show è diventata realtà. Durante l’evento, sostegno dei delegati Carlos Sanchez E MARIA DEL MAR LOPEZInsieme al Presidente, Girolamo BarraAlmeria è stata fondamentale per il successo dell’azienda a Parma.

Carlos Sánchez, vicedirettore della Promozione Agroalimentare, Commercio e Consumo, ha espresso la sua soddisfazione per l’ottima accoglienza dei prodotti Almería in Italia. Poiché l’Italia è una delle principali destinazioni di esportazione del cibo spagnolo, le aziende ‘Sabors Almeria’ troveranno sicuramente il loro posto in questo mercato esigente e competitivo.

Ciascuna delle aziende partecipanti offre Proposte innovative e di alta qualità. Dalle deliziose perle di Industrias Cárnicas Diego Molina alle verdure conservate dagli artigiani di Desufli, passando per i tesori marini di Salazones Asensio e gli acclamati prosciutti serrano di Jamones de Seron Cortijo de Canata, ogni prodotto esposto lascia un ricordo indelebile nei visitatori. Di Sibus.

La presenza del ‘Sabores Almería’ nella sala del Cibus segna l’inizio di una serie di attività internazionali previste nel quadro della collaborazione tra il Consiglio Provinciale e la Camera per l’internazionalizzazione delle istituzioni locali.

Con un forte supporto finanziario che include assistenza per le spese di viaggio, trasporto, ingresso a fiere e servizi di traduzione, queste aziende sono ben posizionate per espandere la loro presenza nel mercato internazionale e continuare a stupire in tutto il mondo. Autenticità e versatilità dei sapori di Almeria.