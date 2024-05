Inizia a Roma la missione per continuare l’espansione dei collegamenti aerei e degli arrivi turistici dall’Italia al Messico – Dalla Politica

Roma, Italia, 8 maggio 2024

Accompagnato dall’Ambasciatore del Messico in Italia, On. Carlos García de Alba, Segretario del Turismo, Miguel Torruco Márquez, ha tenuto un seminario intitolato Questo è il Messico rivolto ai principali operatori turistici del paese.

La delegazione messicana ha tenuto un incontro con i dirigenti degli Aeroporti di Roma e di Aeromexico per discutere l’andamento delle rotte CDMX-Roma e Roma-Cancún.

Nel 2023 sono arrivati ​​in aereo 155.869 turisti italiani, pari a 175,5 milioni di dollari di spesa turistica; Ed entro il 2024 sono previsti 364 voli con 95.568 posti.

Il Segretario del Turismo del Messico, Miguel Torruco Márquez, con l’Ambasciatore del Messico in Italia, Sua Eccellenza. Carlos García de Alba ha iniziato un tour di lavoro a Roma, con l’obiettivo di espandere i collegamenti aerei tra i due paesi per far esplodere il flusso di turisti verso il Messico da questo importante mercato europeo.

Il Capo del Ministero del Turismo (Settore) ha firmato il distinto libro dei visitatori dell’Ambasciata, dove ha presentato un seminario sul Messico davanti ai principali tour operator in Italia con un gruppo di accompagnatori.

Torigo Márquez ha parlato della ricchezza turistica che esiste nel nostro Paese, principalmente per soddisfare le esigenze dei turisti italiani, i nostri Paesi sono strettamente legati dalle loro offerte turistiche nel settore culturale.

Ha evidenziato vari luoghi in Messico che promuovono lo sviluppo di prodotti turistici come destinazioni soleggiate e balneari, deserti, foreste e giungle, zone archeologiche, sottocittà, 177 città magiche, 32 quartieri magici e turismo. Sono 270 le località con arrivi turistici nel nostro Paese; Oltre alle infrastrutture e alle opzioni di connettività per raggiungere queste destinazioni.

I tour operator e le agenzie di viaggio italiani hanno mostrato interesse a mandare i loro turisti in Messico, con il sostegno del collegamento aereo esistente tra i due paesi, soprattutto dal nord Italia, che ora cerca di rafforzarsi nella parte meridionale di questo paese. Lo scambio turistico tra i due paesi dovrebbe essere aumentato.

Nell’ambito del working tour, il Segretario al Turismo ha avuto un incontro con i funzionari dell’aeroporto di Roma e Ilaria Bianchi, responsabile vendite Aeromexico in Italia, con la quale ha parlato dell’efficienza del collegamento diretto tra la città. Messico e Roma, oltre al volo Roma-Cancun.

Quest’anno sono previsti 95.568 posti su 364 voli dall’Italia al Messico.

Nel 2023 sono arrivati ​​con l’aereo 155.869 turisti italiani, il 27,1% in più rispetto a quelli registrati nel 2022; E questo rappresenta un aumento del 29,4% rispetto a quanto registrato nel 2022, pari a 175,5 milioni di dollari di spesa turistica.

Durante un tour di lavoro in Italia, il segretario al turismo della Bassa California, Miguel Acuña Rodríguez, ha condiviso l’importanza della connettività aerea, principalmente a Tijuana, attraverso un ponte espresso transfrontaliero bilaterale.

Inoltre, ha invitato gli operatori turistici a partecipare alla 49a edizione di Tienguis Turístico Mexico, che si terrà in questa istituzione nel 2025, e che rappresenta una grande opportunità per diversificare le attività turistiche verso molte destinazioni della Bassa California. La gamma di attività che possono essere svolte lì.

Parteciperanno al mission tour anche la Presidente della Camera di Commercio Messicana in Italia (CaMexItal), Letizia Magaldi; la rappresentante di Aeromexico a Roma, Antonella Favaroni; lo chef Jorge Orozco; Tra gli altri rappresentanti dell’industria del turismo messicano.

Testo e foto: Camera dei Senatori