Milan-Juventus nel classico appuntamento in Italia (14:45)

Il Milan ospita oggi allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (ore 14.45) la Juventus nella partita più significativa della nona giornata della stagione 2023-2024 del campionato italiano.

Entrambe le squadre si contendono i vertici del Calcio, quindi la vittoria sarà un must per entrambe gli allievi di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri.

In vista del torneo FIFA di questo mese, la Juventus ha battuto il Torino 2-0 nel derby della Città di Torino. Da parte sua, il Milan ha vinto 0-1 nella trasferta contro il Genoa.

L’attuale proprietario di casa difenderà il suo record positivo contro l’attuale rivale, che è imbattuto da cinque partite valide in Serie A.

L’ultima volta che Vicia ha battuto la signora rossonera è stato il 6 gennaio 2021, quando vinsero 1-3 a Mesa, dove si ritroveranno oggi.

Da allora il Milan ha vinto tre volte e ha pareggiato due volte.

Sarà una “settimana importante” per la squadra di Pioli. Dopo la partita di oggi, mercoledì (15.00) farà visita al PSG nel Gruppo F di Champions League (il “Gruppo della Morte”) e domenica prossima, a partire dalle 15.45, misurerà le forze con il Napoli allo stadio Stadio Maradona. , per la concorrenza interna.

Da parte sua, la Juve sarà ampiamente riposata per affrontare sabato (14:45) l’Hellas Verona a Torino, non essendosi qualificata per nessuna competizione europea in questa stagione.

C’è l’opportunità di fare bene oggi.

