Il Sindaco di Arrecife riceve i rappresentanti dell’Ambasciata e del Consolato d’Italia

Questo sabato si conclude ad Arrecife la prima edizione della Settimana della Cultura Italiana a Lanzarote





Lancillotto digitale

I rappresentanti dell’Ambasciata d’Italia in Spagna e i membri del Corpo consolare italiano alle Isole Canarie sono stati accolti dal Sindaco di Arrecife. Jonathan de Leon Machin ad un ricevimento ufficiale presso il municipio della capitale.

L’anno scorso sono arrivati ​​a Lanzarote quasi 100.000 turisti italiani, precisamente 98.446, secondo i dati del Lanzarote Data Center. Sono quasi il triplo delle presenze registrate dieci anni fa. Nel 2012 hanno visitato l’isola 37.248 italiani. Inoltre, i nuovi espatriati che vivono a Lanzarote dai paesi dell’UE provengono dall’Italia e hanno Arrecife come nuovo comune.

Jonathan de Leon ha avuto un incontro presso l’Ufficio del Sindaco con Teodora Tanisi, Consigliere Culturale dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, Console d’Italia alle Isole Canarie e Gianluca Capelli Bussi, Console Onorario d’Italia a Las Palmas. Anna Laura Vaiseli e l’avvocato Alfonso Ligata, primo corrispondente consolare d’Italia a Lanzarote.

Durante questo incontro, il primo sindaco della capitale ha sottolineato il boom della comunità italiana a Lanzarote, dove molti imprenditori sono collegati ad Arrecife con nuove offerte di ristorazione, tempo libero e turismo.

Le delegazioni del Corpo diplomatico sono a Lanzarote per partecipare alla prima Settimana della Cultura italiana a Lanzarote, che si concluderà questo sabato. La settimana organizzata dalla Società Dante Alighieri-Gruppo Isole Canarie in collaborazione con gli Amici Italiani di Lanzarote, il Comitato VII Centenario per il Soccorso di Lanzarote e delle Isole Canarie, Lancelote Malocello, l’Accademia di Scienze, Ingegneria e Lettere di Lanzarote e l’Associazione Rotary Club di Lanzarote, Ambasciata d’Italia a Madrid e Società Dante Alighieri Sponsorizzato dalla sede di Roma, il Professor Salvatore, rappresentante mondiale della Società Dante Alighieri, è uno dei migliori oratori italiani. Ho avuto l’opportunità di congratularmi personalmente con il sindaco della capitale.

Lo scopo di questa iniziativa, evidenziato in un incontro con il Sindaco di Arrecife, è quello di promuovere la conoscenza della cultura italiana e lo scambio con la cultura delle Canarie. I residenti delle Isole Canarie e gli italiani che vi risiedono potranno ammirare per tre giorni mostre di dipinti (litografie e incisioni) dei migliori maestri italiani del XX secolo, nonché dipinti e sculture di artisti italiani che vivono nelle Isole Canarie. e ad altri lavori editoriali, hanno partecipato a tavole rotonde, convegni, proiezioni di film di grandi maestri italiani e di giovani registi sardi, degustazioni di cucina italiana e musica dal vivo.