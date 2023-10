Una nuova partita per Avenida dopo un lungo viaggio dall’Italia

Sabato 21 ottobre 2023, 07:10



Perfumerias Avenida ha vissuto eventi diversi ogni anno mentre gareggia nella massima competizione continentale d’Europa, e quasi certamente non sarà diverso all’alba del 2023/24. All’inizio sembrava un viaggio confortevole dall’Italia a Santiago de Compostela prima di dirigersi verso Lugo per giocare contro l’Encino questo sabato (19:15).L’aviazione nel Paese transalpino è diventata una nuova avventura a causa dello sciopero. Per fortuna i salamancani hanno potuto contare sulla tenace collaborazione della Virtus di Bologna per trovare una soluzione, anche se non perfetta: Volo per Lisbona, poi oltre 600 chilometri in autobus fino alla capitale LucernaE. Mentre compagni e tecnici marciavano verso la Galizia, Mariella Fazula si è recata a Salamanca per sottoporsi agli accertamenti medici per determinare l’entità dell’infortunio al ginocchio sinistro riportato nello scontro di giovedì a Bologna. C’è preoccupazione, ma finché non ci saranno i risultati nulla potrà essere dato per scontato.





Sabato sarà quindi una partita complicata in cui la squadra allenata da Pepe Vasquez cercherà di mantenere il record di vittorie consecutive nella Women’s League. Il Valencia è una delle squadre imbattute insieme a Basket, ITK Euskotren e Zaires.. Mentre il Salamanca non ha avuto il tempo di riposarsi o prepararsi alla sfida, l’Encino si è preparato alla lotta tutta la settimana, a parte la perdita del suo giocatore più decisivo, Fasola. Inoltre, la squadra galiziana ha già dimostrato fin da subito di non essere un avversario facile da battere, quindi sabato sarà una dura prova.

