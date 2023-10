La lotta sul salario minimo divide l’Italia | Commerciale

L’Italia è uno dei pochi paesi europei senza salario minimo. Da mesi ormai la necessità di un aumento salariale è tornata al centro del dibattito politico. L’opposizione spinge il governo di Georgia Meloni a fissare un salario minimo di nove euro l’ora, ma l’esecutivo è riluttante. Entrambe le parti concordano su una sola spiegazione della situazione: i salari sono troppo bassi da troppo tempo, il potere d’acquisto dei lavoratori sta diminuendo e bisogna fare qualcosa senza indugio.

Negli ultimi anni sono state avanzate innumerevoli proposte per una legge sul salario minimo, ma nessuna si è concretizzata. Il calo dei salari degli ultimi anni, la crisi e le difficoltà nel trovare lavoro per alcune fasce della popolazione come i giovani e le donne, hanno portato diversi politici ed economisti a chiedere cambiamenti o rafforzare l’attuale sistema, che è di tipo collettivo. Contratti.

Il Partito Democratico guidato da Ellie Schlein, sostenuto dal Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte e da altre organizzazioni di sinistra, ha rilanciato il progetto rimasto nel cassetto delle cose da fare del governo di Mario Draghi. E hanno avviato le procedure per presentare una mozione congiunta in Parlamento, che raccomanda una serie di misure per garantire un giusto compenso ai lavoratori con contratto a tempo determinato e agli autonomi, oltre a un salario minimo lordo di nove euro l’ora per tutti i dipendenti. Hanno anche lanciato una campagna di raccolta firme per coinvolgere i cittadini che, contrariamente alle loro aspettative, non si sono scoraggiati sulla questione. Anche se non ci sono mobilitazioni su larga scala per valutare il sentimento pubblico, alcuni sondaggi, come quello condotto da YouTrend lo scorso luglio, rivelano che tre italiani su quattro sostengono un salario minimo, non solo tra gli elettori di sinistra. Si teme inoltre che il salario minimo obbligatorio possa esacerbare il fenomeno in un paese con un’elevata economia sommersa.

Il concetto di “cattivo lavoro” prevale nel dibattito politico come eufemismo per il lavoro mal retribuito, che deve fare i conti con statistiche complicate: il 28% dei lavoratori, poco più di quattro milioni di persone, guadagna meno di nove euro l’ora. E quasi mezzo milione di persone, pur avendo un lavoro, chiedono il reddito di base perché sono al di sotto della soglia di povertà.

Meloni e il suo team ritengono che il salario minimo non risolverà il vasto e complesso problema del lavoro precario in Italia e sostengono che potrebbe addirittura essere controproducente. Considerano la contrattazione collettiva tra sindacati e datori di lavoro, che storicamente regolava le condizioni minime per i lavoratori, più conveniente e meno invasiva rispetto ai salari minimi legali. L’idea è diffusa tra la destra, che tradizionalmente si è opposta all’introduzione di un tetto salariale minimo perché ritiene che la mossa aumenterebbe i costi per le aziende, scoraggiando le nuove assunzioni. Per ora, Maloney ha commissionato un rapporto al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, chiedendogli di agire come arbitro e di elaborare un piano per legiferare sulla questione entro la fine dell’anno. L’opposizione accusa il governo di perdere tempo e lamenta che “ci sono sempre più questioni urgenti” da affrontare.

