Taylor Swift pubblica “Speak Now Taylor’s Version” e sorprende con sei nuove canzoni “From The Vault”

fan Taylor SwiftPossono finalmente ascoltare di nuovo in silenzio le canzoni del loro terzo album in studio con l’uscita prevista di Ora parla la versione di Taylor.

Tredici anni dopo la sua uscita, Taylor pubblicò Ri-registrazione del suo album Purplecon cui ha toccato il cuore dei suoi fan e li ha fatti viaggiare nel passato, ma con una produzione più fresca e rinnovata.

per festeggiarlo Parla ora TV Sono fuori, ha condiviso il cantante i tuoi sentimenti più profondi Di questo album, che ha iniziato a scrivere quando era ancora una giovane donna che aveva tanto da vivere ma ancora tanto da vivere, e ora, ormai cresciuta, ha mostrato al mondo ancora una volta tutti i segreti e le emozioni che questo terzo album racchiude .

“Qui. È tuo, è mio, è nostro. È un album che ho scritto esclusivamente sui capricci, le fantasie, le ansie, i drammi e le tragedie che ho vissuto quando ero giovane, tra i 18 ei 20 anni. Ricordo di aver creato una tracklist dopo l’altra, ossessionato dal modo giusto di raccontare la storia. Ho dovuto essere spietato con le mie scelte e ho lasciato alcune canzoni di cui sono ancora molto orgoglioso. Quindi, hai 6 canzoni da The Vault! Ho registrato questo album quando avevo 32 anni (e sto ancora crescendo) e i ricordi che mi ha riportato mi hanno riempito di nostalgia e apprezzamento. Per la vita, per te, per il fatto che posso reclamare il mio lavoro. Grazie mille volte per i ricordi che hanno spezzato la nostra rovina. Ora talk (la mia versione!) è uscito. “

L’artista ha dato i suoi seguaci Sei nuove canzoni dalla cantina, ovvero il “caveau” in cui Taylor conserva brani scritti durante la registrazione originale dei suoi album, ma per vari motivi, non pubblicati. Dall’emissione mezzanotteEd è il suo ultimo album, la cantante condivide alcuni di questi temi con i suoi follower.

A Parla ora TVl’artista ha incluso tre singoli e due lavori in collaborazione, uno dei quali è con il gruppo rock americano Caduta ragazzi e un altro con il cantante dei Paramore, Hayley Williamsun amico di Taylor fin dai suoi primi inizi musicali che lo ha accompagnato come atto di apertura nel suo tour in Europa.

tocco elettrico piede Caduta ragazzi

piede Quando Emma si innamora

posso vederti

Crollo del castello piede Hayley Williams

piede Folle

Khalida

Ora i fan non vedono l’ora di vedere il video di affascinato.