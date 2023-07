“Siamo un bug nel sistema” e ne siamo orgogliosi

Giovanna Segovia

Come al solito, nove anni dopo, ho partecipato al Vida Festival con il desiderio di incontrare nuovi gruppi mentre mi divertivo con band più classiche. Dopo aver esaminato il poster, verificato quanto fosse serrato il programma e preparato per tre giorni intensi, sono arrivato al sito del festival a Vilanova y la Geltro, vicino a Barcellona. L’ambiente di Masia Cabanyes è decorato con motivi digitali e fantasmi PAC-MAN con i nomi di diversi artisti che vedrò in questi giorni. L’atmosfera era accogliente e la gente faceva la fila all’ingresso, desiderosa di iniziare questa nuova edizione.

Giovedì è iniziato bene, anche se non è nemmeno qualcosa di cui entusiasmarsi Giulietta Venegas Sul Main Stage di Estrella nel primo pomeriggio. Ci ha dedicato le sue canzoni più famose e ha dato vitalità all’ingresso dei presenti. Ancora una volta ha convinto i suoi fan, ma non si è innamorato del resto del pubblico. Nel frattempo, in una piccola fase, Lessongiovane gruppo indie, sono riusciti a far saltare la gente sulla pista da ballo, coprendo gli ultimi istanti di sole con racconti piuttosto brevi, ma con tanta voglia di farci ballare tutti.

Al calare della notte, ha iniziato a piovere Enrico È apparso sul palco di Cabaña per renderci tristi con la sua musica, una vera scoperta da parte mia in questo festival. Alla fine del concerto ho avuto modo di scambiare qualche parola con il suo cantante, Enrique Verdaguer, che non ha esitato a far luce sul lavoro dell’artista. vita Accogliendo piccoli gruppi e nuovi artisti e dando loro spazio per brillare ed essere famosi. Grande opportunità per loro di poter condividere il conto con grandi gruppi internazionali.

Alla fine della serata, era quasi l’ora dei piatti principali del primo giorno. La festa è iniziata casa bluCi sono molte presentazioni e le lotterie danno al pubblico una pausa. Il concerto è stato semplicemente fantastico, dalla messa in scena alla scaletta suonata sul palco. Subito dopo aver finito, effettivamente rastrella il sentiero Laurie Myers E la pioggia è tornata. Dopo quattro canzoni hanno dovuto terminare il loro concerto a causa della massiccia alluvione che ha chiuso il primo giorno del festival.

con il Interruzione del rapporto Giovedì sono ancora nel corpo, ne sono entrato uno nuovo Venerdì; Vantaggi di andare a letto prima del previsto. Sei arrivato appena in tempo per scoprirlo Za! & la transgiacobla, un gruppo sperimentale di difficile identificazione, che ha terminato la propria esibizione tra il pubblico. Con canzoni in lingue morte e suggestioni sonore più che discutibili, non lasciano nessuno indifferente. Poi non restava che aspettare gli stand gastronomici fino all’arrivo del grande concerto del pomeriggio. alba È sulla bocca di tutti, e questo non sorprende. È salita sul palco con la sua musica e a tutti noi che l’abbiamo vista con la sua carineria e il suo carisma, sembrava un’altra fan che si godeva lo stesso concerto. Nessun infortunio è stato lasciato intatto GUARISCIMI Fino a Correre con i lupisalvo che all’ignotoE, come previsto, è stata una grande esperienza vedere le persone che cantano tutte le loro canzoni.

La serata è iniziata con la band francese l’imperatrice che ha illuminato la pista con la sua musica elettronica. Con un’energia invidiabile, non c’era canzone che tutti non applaudissero. Solo la corsa necessaria dopo Aurora per mantenere il ritmo del festival. Sfortunatamente, questo non può essere mantenuto fino all’arrivo della costellazione di notte, perché prima c’era una svolta Zoël Lopez Chi ha fatto un concerto può essere considerato corretto se non diventiamo grandi. È ora di fuggire al Vida Club, il quartiere dei DJ del locale, dove i remix di classici e classici degli anni ’90 contribuiscono a rendere l’attesa ancora più divertente.

Ha dato la sua chiusura venerdì pelle scamosciataE che bel finale è stato. Brett Anderson, a 55 anni di ritardo, ha dato una performance che ha lasciato il segno. Non ha esitato a scendere dal palco per lasciarsi tentare da tutti e tutti, deliziandosi con classici come sciupareE Ragazzi moderni Anche Giovane. Cercando il loro spazio nella scena attuale, hanno suonato alcune canzoni del loro nuovo album Immaginare se stessi dall’anno scorso. Un po’ di rimprovero a qualche veterano in questo che si è nascosto così bene che gli anni passano lo stesso.

Lui Sabato È ora di alzarsi prima di quanto vorresti andare ai concerti sui palchi de La Daurada, sul lungomare di Vilanova, l’unico spazio Vida accessibile senza biglietto. Con il sole criminale che picchiava dal primo mattino, sono stato fortunato perché la fresca brezza del mare ha alleviato notevolmente l’imbarazzo. Quando è entrato ha guardato Silva Noa, direttamente da Lérida, che è riuscita a trasformare il locale in una scatoletta di sardine. Vino alla mano posso confermare che suonavano più freschi e migliori di altri che ho avuto il piacere di ascoltare. Joanna Joffe, la sua cantante, è riuscita a dedicare qualche minuto alla fine per dirmi la necessità di questi festival che lasciano spazio a nuove proposte, molto in linea con quanto Henriu aveva sentito due giorni prima. La porta ha anche evidenziato che questi palcoscenici senza biglietto sono davvero aperti, in quanto offrono l’opportunità di mostrare per cosa vale la pena vivere, e quindi ambire a uno spazio nel cartellone principale negli anni a venire. Ma non potevo andarmene senza ascoltarlo Frank Moody, di cui ho fatto a meno la sera prima dopo un meritato riposo. Tra la calda atmosfera di Selva Nua e la conoscenza di Ned Franc e Jon Moody, il concerto è iniziato col botto e non ha abbassato di livello un attimo.

Venne il pomeriggio e con esso la fase finale del festival. Jorge Drexler Lo sai da molto tempo e non puoi fallire. È vero che non ha fatto il taglio e non è stato il grande concerto della sua vita, ma ha ottenuto più di quanto si aspettasse. Sebbene ci fosse un chiaro vincitore in questo giorno, non era altro che piccola scatola Con il suo flamenco elettronico. Era uno di quei concerti a cui la gente si sarebbe vantata di assistere per molti anni a venire. Non so ancora perché abbiano suonato su La Cabaña, uno dei tre piccoli palchi, quando hanno dimostrato che avrebbero potuto riempire l’intera area del palco principale. Ogni “io ero lì” della guida contrassegnava tutti i gruppi successivi per il peggio.

Cioè, lasciare la band spirituale Che erano grandi come al solito, i concerti successivi su piccoli palchi non hanno raggiunto il livello. ologramma Il fairway è stato graffiato da una pedana che ha ceduto a causa dell’eccessivo fumo e della mancanza di luci; Sembravano essere confusi con la musica in sottofondo. L’inesperienza è stata notata per l’apparente incapacità di ricordare i testi delle canzoni e gli eterni tempi di attesa tra le canzoni. Poi iniziò, con sorprendente ritardo, Daniele in cabina. A parte i problemi con la sua esibizione, dove nelle prime battute del suo debutto ha rotto i cavi degli altoparlanti, malfunzionamenti tecnici sia nel microfono del cantante che in quello del chitarrista hanno fatto risuonare tra la folla il messaggio “Beh, su Spotify suonavano bene”.

In fuga dal disastro, vieni a Ded e il suo rock indipendente. poco da aggiungere su di loro. Hanno un bell’aspetto, sono riusciti a compilare il programma, ad aspettare il tempo per la grande chiusura e molto altro ancora. Detto questo, erano le 1:15 e finalmente è iniziato libertini. Hanno dato tutto, beh, tutto quello che potevano, ovviamente. Doherty (in effetti, era molto) ha fatto di tutto per sopportare l’intero concerto senza arrendersi ed è stato in grado di trasferire tutte le sue forze al pubblico, che ha urlato ad ogni canzone. Menzione speciale al batterista che ha lasciato andare le braccia per riempire il palco, cosa che il resto della band non ha potuto fare. Un buon punto di conclusione di una giornata piena di alti e bassi.

Beh, la musica, i concerti e tutto quello che c’è di buono, ma questo non è solo un festival. Le strutture e le loro decorazioni erano un po’ incerte, dopo l’ingresso al recinto. È stato sorprendente trovarlo Erin Murray (Conosciuto anche come ala nervosaVincitore del Premio Goya 2020 per il cortometraggio filiale di Al-Sandaria, lanciando le carte dei tarocchi in uno spazio a loro designato, anche se non sono sulla mappa del trittico con cui sono state presentate all’ingresso (sì, quell’orribile mappa nessuno l’ha capito). I bagni, che è il tipico punto debole di questi eventi, erano piuttosto ordinati, ma nelle versioni future è necessario aggiungere un’altra area di evacuazione vicino all’area Arcade (letteralmente cinque macchine arcade sempre occupate che si trovavano in mezzo alla strada).

Le tre sale da pranzo erano perfettamente posizionate, pulite e abbastanza spaziose per tutti. Tutto questo è un punto positivo che evita di dover ballare a un concerto accanto a qualcuno che assaggia un hamburger e finisce per fare una brutta esperienza. Ma se mancava qualcosa, e con la folla che dominava La Plazuela, era la mancanza di un secondo centro della Croce Rossa nel Quartiere dei Teatrini. Metti in chiaro che un giorno si tradurrà in un panico che nessuno vuole.

Non dimentichiamo inoltre che si tratta di un festival pensato per tutte le età, ci sono anche spettacoli rivolti ai bambini e un’area con laboratori legati al mondo della musica nello spazio chiamato El Niu.

quest’anno Vita di festa Ha ottenuto più del previsto e l’esperienza degli anni precedenti è evidente sia nella sua preparazione che nella realizzazione dell’etichetta. Quest’anno potrebbe non essere stato ancora il migliore, soprattutto considerando gli altri grandi poster del passato, ma non fissa gli standard per il prossimo anno. Al momento non c’è un artista confermato per la decima edizione del festival, ma personalmente sono già all’interno della sua prossima proposta nel 2024.