Rolling Stone en Español riunirà musica, cultura e moda in una festa indimenticabile a Bogotà

L’8 luglio, Rolling Stone en Español celebrerà la musica e la moda da un palcoscenico storico nel centro di Bogotà, in un formato festivo che combina incredibili performance musicali con sfilate di moda abbaglianti, con protagonisti talenti dell’America Latina e di Porto Rico.

Spettacoli di musica dal vivo e sfilate di moda promettono di essere uno spettacolo audiovisivo impressionante. Cerchiamo di celebrare la sinergia tra questi due mondi creativi e sottolineare la loro importanza nella cultura di oggi.

L’evento, organizzato con il supporto strategico di “Discovery Puerto Rico”, riunirà le personalità più importanti dell’industria della musica, della moda e dello spettacolo della Colombia.

Le ultime tendenze della moda e del design saranno presentate da designer di talento provenienti da Colombia e Porto Rico, evidenziando la diversità e la creatività del settore in entrambi i paesi.

Fin dalla sua prima uscita, ROLLING STONE Colombia è riuscita a influenzare il mercato e portare gli artisti più rilevanti al pubblico del paese. Ora, come parte di ROLLING STONE En Español, è stato integrato come piattaforma principale per la cultura, la musica e le industrie creative latine, unendo le regioni in un’unica pubblicazione.

Sulla copertina dell’icona c’erano eroi della cultura ispano-americana come Rosalía, Vito Paez, Juanba Zurita, Harry Styles, Jennifer Lopez, Rubén Blades, Miguel Posé, Kanye García, Kevin Karl, Nodal, Resident, Elle, Arcangel, Pedro Cabo e Villano Antillano, che tra gli altri.

