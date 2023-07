Pulp annuncia la sua proiezione in Argentina

Ci sono più che buone notizie per i fan polpa: Icona della band britpop britannica Ha appena annunciato il suo ritorno in Argentina Con il suo nuovo tour “This Is What We Do Encore”. la data prevista sarà Giovedì 23 novembre alla Movistar Arena (Humboldt 450, CABA) I biglietti possono essere ottenuti come segue: Martedì 11 luglio, dalle 13:00 Ci sarà una prevendita per i clienti Movistar mentre La vendita generale sarà da giovedì 13 luglio alle 13:00..

Il caposquadra dell’anno scorso Jarvis Cocker Hanno confermato che loro e i Pulp torneranno sul palco per eseguire i loro primi spettacoli insieme dal 2012. Il batterista della formazione, Nick Banks!, si è anche rivolto ai fan chiedendo loro di “Keep Calm, Embrace Your Pulp Records e Dream Crazy Sometime in 2023”.

L’anticipazione è continuata con una dichiarazione di Cocker nell’ottobre dello stesso anno: “Tre mesi fa, ci siamo chiesti: ‘Cosa stai facendo esattamente per ascoltare un’altra canzone? “Beh… un bis accade quando la folla fa abbastanza rumore da permettere alla band di tornare sul palco. Quindi… suoneremo nel Regno Unito e in Irlanda nel 2023. Quindi… forza e fate un po’ di rumore. Ci vediamo Là.”

Negli ultimi mesi, la band ha confermato esibizioni in vari festival in Cile, Uruguay e Messico, tra gli altri. È stata l’ultima volta che Pulp ha visitato l’Argentina nel novembre 2012 Al Luna Park. Pertanto, i fan avranno una nuova opportunità di vederli nel paese.