La serie Netflix di Ayrton Senna ha già avuto il suo primo trailer e promette emozioni, epicità e adrenalina.

Netflix ha preso in simpatia la Formula 1 E gli sport motoristici in generale dopo le 6 stagioni di Drive to Survive e tanti altri fantastici documentari, come quelli di Fangio, Schumacher o Williams, serie e film di cui vi abbiamo parlato nella nostra selezione dei 30 migliori film automobilistici su Netflix che dovreste vedere. . A questi si aggiunge ora la tanto attesa serie, il cui arrivo è stato atteso con impazienza sin da quando è stato annunciato per la prima volta nel 2020. Dopo essere arrivato sul grande schermo sotto forma di documentario con “Senna” di Asif Kapadia, la vita, la carriera e il lavoro del tre volte campione del mondo e leggenda della Formula 1 Ayrton Senna arrivano ora sotto forma di serie su Netflix con “Senna “, la miniserie che finalmente ci mostra la prima anteprima sotto forma di video teaser Questo in realtà ci dà denti molto lunghi.

Motori rombanti e tanta emozione

Icone Lego McLaren MP4/4 e Ayrton Senna Icone Lego McLaren MP4/4 e Ayrton Senna

Come possiamo vedere, questa miniserie avrà una produzione impressionante e un remake storico che può essere visto in questo primo trailer nei box e nello spogliatoio dei meccanici e degli ingegneri del team McLaren – a un certo punto si vede anche lo stesso Ron Dennis – mentre si preparano l'auto di Senna, pensò, e subito dopo portò in pista la sua leggendaria McLaren Il ricordo del celebre Gran Premio del Brasile 1991, in cui il pilota paulista vinse per la prima volta sul suolo di casa, scatenando l'estasi dei suoi tifosi Nonostante abbia dovuto affrontare una rottura della pista nell'ultima parte della gara. In questa scena si intrecciano i ricordi dello stesso Senna – interpretato da Gabriel Leone – che vanno dall'infanzia con i suoi primi kart, alle relazioni e agli incontri con Alain Prost e ovviamente alle sue leggendarie gare sotto la pioggia.

IL Una breve serie di sei episodi Sarà una produzione brasiliana in collaborazione con Netflix e Senna Brands, anche se presenterà un cast molto ampio e internazionale. Per ora è così Il trailer non rivela la data di uscita della serie che sarà sicuramente molto attesa dai fan della Formula 1 in generale e da quelli di Senna in particolare, solo che arriverà nel 2024.

