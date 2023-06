Conto online BBVA, votato come miglior conto in Spagna dalla comunità Rancia

Comunicazioni Comunicazioni

IL Conto BBVA online In Spagna è stato premiato all’8° edizione dei Rancia Awards, nella categoria Conto Corrente. Questo premio, conferito dalla comunità di questa prestigiosa comunità finanziaria di lingua spagnola, sostiene il corso di un prodotto con più di otto anni di storia e che è stato eccezionalmente apprezzato e ricevuto dai nuovi clienti BBVA sin dal suo inizio.

Alla festa tenutasi al Círculo de Bellas Artes di Madrid in occasione del 20° anniversario della Rancia, Premio miglior conto corrente in Spagna, tra le altre categorie. Alla votazione hanno partecipato più di 15.000 persone su un milione di comunità registrate.

“Il riconoscimento della comunità Rancia è il tocco finale per un inizio 2023 davvero gratificante. Continuiamo a battere i record di acquisizione e siamo stati in grado di raggiungere un pubblico sempre più diverso. Ricezione di account online “afferma Leri Baltza, BBVA Private Client Acquisition in Spagna Tra minori e genitori è una delle grandi sorprese di quest’anno.

Álvaro Gutiérrez de Cabiedes, co-responsabile dell’acquisizione di clienti privati ​​presso BBVA in Spagna.

Conto online per numeri BBVA ha lanciato il conto online alla fine del 2014 e la registrazione è ora disponibile via web e mobile, quest’ultimo il canale preferito dai clienti. A partire dal 2016, con il lancio del processo di registrazione dei selfie, Più di due terzi scelgono i canali digitali per aprire un conto. L’account online può essere goduto e utilizzato indipendentemente dall’età del cliente. Dall’inizio di quest’anno è già disponibile per i minori.