Foto esclusive dietro le quinte | compendio architettonico

Città degli asteroidi È uno dei film più attesi. A metà del XX secolo, una serie di fattori si sono uniti negli Stati Uniti per creare un mondo con un punto di vista stilistico e culturale molto diverso, da cui registi e altri narratori attingono ancora oggi molto. L’economia e l’ottimismo degli americani sono aumentati notevolmente dopo la fine della seconda guerra mondiale nel 1945. Con uno sguardo al futuro, Architettura della metà del secolo e design di mobiliOcchi puntati sullo spazio. L’Unione Sovietica ha lanciato il primo satellite della storia. sputnik, Nel 1957 e nel 1969 gli Stati Uniti mandarono un uomo sulla luna.

Nuovo film di Wes Anderson Città degli asteroidicattura perfettamente quel senso di rispetto ed entusiasmo per l’ultima frontiera . Il film, già nelle sale, inizia in una piccola città deserta in Technicolor con nient’altro che un bar (Diana Dunagan la cameriera), una stazione di servizio (Matt Dillon come meccanico) e un hotel (Steve Carell come manager). ) e un gigantesco cratere lasciato dal meteorite Barren Plains il 27 settembre 3007 a.C

È il 1955 e cinque adolescenti Giovani astronomi Sono arrivati ​​con i loro genitori (tra cui: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Liev Schreiber, Hope Davis e Stephen Park) per un fine settimana per celebrare l’Asteroid Day e onorare gli scienziati in erba, ognuno dei quali ha portato un’invenzione della propria creatività. C’è solo qualcosa in questa città—con le sue rocce rosse e il cielo turchese—che è inquietante, ea quanto sembra, non solo perché è in un film di Wes Anderson. Il film si apre per rivelarlo Città degli asteroidi In realtà è un’opera teatrale (diretta da Adrien Brody) oggetto di uno show televisivo (condotto da Bryan Cranston).

per questa ragione, Città degli asteroidi – come tutti i progetti di Wes Anderson – sembra un po’ surreale, e la magia del film dietro il progetto lo rende ancora più onirico. L’intera produzione è stata girata a Chinchón e dintorni, in Spagna, con Adam Stockhausen, scenografo di Anderson per molti anni, al timone.

Di seguito, Stockhausen ci offre uno sguardo dietro le quinte di come è nata questa produzione.