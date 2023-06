Cosa si potrebbe chiedere di più? Maxi Iglesias parla della recitazione nella prima serie di Maria Dueñas.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giu 2023 – 15:27







Alice Civita

Miami, 28 giugno (EFE). – L’attore spagnolo Maxi Iglesias si è detto “cosa potrei chiedere di più” quando gli è stato offerto di essere uno dei protagonisti della prima serie creata dalla scrittrice di successo María Dueñas direttamente per la TV, “Artists: First Strikes” che tratta di truffe nel mondo dell’arte.

Registrata in Spagna, Messico e South Florida (USA), la serie, che debutta questo mese su Vix di TelevisaUnivision, racconta le avventure di due imbroglioni d’arte che iniziano alla famosa fiera Art Basel che si tiene ogni anno a Miami.

Quando mi hanno detto che “Los Artistas” è stata la prima serie che María Dueñas ha scritto direttamente per la TV, senza leggere il libro e crearlo lei stessa, ho pensato: “Cosa si può chiedere di più?” , 32 anni, in un’intervista con EFE.

Il suo personaggio, Yago, è un giovane antiquario spagnolo che è costretto a chiudere la sua attività e cercare nuove opportunità quando incontra Cata (Ximena Romo), una giovane donna messicana con una vasta conoscenza dell’arte.

“Abbiamo segnato in posti fantastici in Spagna, ma finire la stagione qui a Miami… è qualcosa di speciale”, ha detto Iglesias.

Iglesias ha dichiarato la sua ammirazione per il libro di María Dueñas e l’adattamento televisivo di “El tiempo entre costuras”, un successo internazionale che lo ha lasciato “scioccato”.

“Il capo della società di produzione ci ha mostrato alcune immagini che aveva ottenuto dalla pre-produzione e ricordo di aver pensato: ‘Questa è la prima volta in Spagna che una serie è stata girata fuori dal paese in ambienti naturali, almeno con quel livello di produzione, che è anche un romanzo amato.”Sono rimasta molto colpita da ciò che María Dueñas ha realizzato”, ha detto.

L’autrice stessa ha parlato con EFE di questa nuova serie “Artists”, di cui è “elettrizzata”.

“A differenza della letteratura, scrivere per la televisione è un’esperienza più collaborativa, non solo con la produzione, ma anche con gli attori stessi. Maxi e Ximena sono stati essenziali nella creazione di Yago e Cata. Hanno contribuito molto a ciò che il pubblico vedrà sullo schermo”, ha affermato. disse.

Lo scrittore ha sottolineato che ogni capitolo ha “la sua piccola storia dentro”.

“C’è un inseguimento della polizia e c’è un’indagine scientifica. Ci sono drammi umani, piccoli e grandi, e ci sono storie di amicizia, legami familiari e personali”, ha detto.

Chiusura del ciclo

D’altra parte, Iglesias ha affermato che la sua partecipazione alla serie è la conclusione di un cerchio iniziato più di un decennio fa, quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mercato latino.

“Quando sono arrivato negli Stati Uniti, stavo già lavorando in Spagna a una serie che il pubblico amava molto, ‘Velvet’. Sebbene non fosse ancora conosciuta a livello internazionale, mi sentivo felice e soddisfatta. Tuttavia, ho sentito il bisogno di esplorare nuovi orizzonti e tentare la fortuna all’estero”.

La sua prima opportunità è arrivata nel concorso “Guarda chi balla” (2012), poi ha lavorato come consulente di recitazione al concorso di bellezza “Nuestra Belleza Latina” e alla serie “Dueños del Paraíso”, ma voleva diventare un campione ed è venuto casa per “tornare dalla porta principale”.

“Dopo molti anni di fiducia e desiderio, eccoci a Miami a girare Los Artistas”, ha detto.

Da quando è tornato in Spagna, Iglesias non ha smesso di lavorare. Nel suo curriculum ci sono serie come Paquita Salas, The Embassy, ​​​​The Velvet Collection, The Encounter of Physics and Chemistry, El Cosinero de Castamar e Valeria, tra gli altri. “Desalia, il film” e “Nonostante tutto” sono stati alcuni dei suoi film.

Non ha mai smesso di guardare al di qua dell’Atlantico. Ha girato “Ingobernable” in Messico e “Till We Meet Again” in Perù.

Poi è arrivata Volver a caer, la sua prima serie per la piattaforma Vix, girata in Messico, dove, come in altre occasioni, ha avuto una prima impressione di quello che sarebbe successo.

“È arrivato un punto (durante le riprese) in cui la mia mente era piena di drammi e ho pensato: ‘Ho bisogno di qualcosa di diverso, un film o una serie che mi piaccia, che conosco bene e che non mi faccia pensare troppo. “Così ho guardato Il segreto di Thomas Crown”, ricorda.

“Quando il film è finito, mi sono detto: ‘Quanto amo questo film! Mi piacerebbe fare qualcosa contro il furto d’arte'”, ha detto. EFE

