La Warner getta la spugna con The Flash e annuncia la sua premiere molto prima del previsto

Nemmeno due settimane veloce È uscito nelle sale con risultati disastrosi al botteghino e ce l’abbiamo già Data di uscita in streaming Attraverso vari servizi di noleggio. Nella misura in cui Warner Bros. Ha intenzione di recuperare più soldi prima del suo arrivo HBO Max Attraverso servizi di leasing digitale. e arrivando a Streaming a pagamento Sarà molto più veloce del previsto, in particolare, il prossimo 18 luglio 2023Poco più di un mese dopo la sua uscita ufficiale nelle sale.

La Warner risponde al fallimento dell’ufficio di Flashbox

COSÌ, Warner Bros. Reagisce al fallimento al botteghino che Incrocio Multiverse DC con Flash viaggia nel tempo e crea diverse realtà grazie alle quali possiamo vederne due Batman sullo schermo –Michael Keaton E Ben AffleckAccanto al nuovo kryptoniano: super ragazza. Ma sembra che tutte queste affermazioni non fossero sufficienti per attirare il pubblico nei cinema, quindi i responsabili hanno deciso di provare a realizzare più profitti Noleggio digitale prima che tu entri HBO Maxancora senza una data precisa.

Questo è raccogliere veloce Nei cinema, non sembra nemmeno sufficiente per recuperare l’enorme investimento in pubblicità – circa $ 150 milioni – che si aggiunge al già alto budget di $ 200 milioni per il film stesso. Questo è il motivo per cui sperano che Warner Bros. essere Flusso di noleggio digitale Portando più profitti nelle loro casse, che erano già state danneggiate dopo il fallimento del loro ultimo film al botteghino.

È davvero un peccato, perché come abbiamo sottolineato nella nostra recensione, “The Flash è un cartone animatoa volte divertente, si relaziona allo spettatore in un modo in cui i film sui supereroi hanno rinunciato: il cuoreVedremo se le prossime uscite DC, scarabeo blu E Aquaman e il regno perdutoè riuscito a invertire la situazione prima Riavviare del DCEU previsto nell’anno 2025 con L’eredità di Supermani cui principali rappresentanti sono stati appena annunciati.

