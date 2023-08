Miley Cyrus parla del suo rapporto con suo padre e dice che concepiscono la fama in un “modo radicalmente diverso”.

(CNN) — Miley Cyrus condivide i dettagli della sua vita in una serie TikTok in 10 parti ispirata alla sua nuova canzone, “Used to Be Young”.

In un videoclip, la cantante ha parlato del suo rapporto con la fama e di suo padre, la star della musica country Billy Ray Cyrus.

“Quando sono nato (nel 1992), mio ​​padre aveva la canzone country numero uno (‘Achy Break Heart)'”, ha detto Cyrus. “Quando guardo i numeri, vedo le persone dietro di loro che si divertono con la musica. E vedo solo persone con questi numeri.

Ha poi continuato: “Mio padre è stato cresciuto in un modo che era l’opposto di me. Quindi penso che sia qui che il mio rapporto con la fama e il successo differisce radicalmente. Il fatto di sentirsi amato da un pubblico così numeroso lo ha colpito emotivamente molto più di me. Quando si sente speciale o importante, è come guarire una ferita infantile. Mi hanno sempre fatto sentire una star.”

“Penso che questa sia la differenza”, ha spiegato.

Cyrus includeva anche filmati di suo padre che suonava la chitarra e cantava per lei quando era bambina.

“Penso di poter analizzare la sua voce e il modo in cui suona lo strumento. Dirò ad alta voce che sento che mio padre era sottovalutato.”

Cyrus ha anche parlato della sua carriera di attrice e dell’inizio del film “Hannah Montana”.

“Dopo che sarò stato scelto, è ora di portare mio padre all’audizione. Tuo padre è così dolce, e sarebbe fantastico se potesse interpretarlo nello show, ma non sappiamo se sia davvero possibile,” ha detto l’agente del casting.

La madre di Cyrus, Tish Cyrus, voleva che ciò accadesse.

“Mia madre ha detto che la nostra famiglia si era lasciata a causa del suo spettacolo a Toronto, e lei avrebbe provato a far funzionare le cose e a portarlo in California per un’audizione. E così è stato”, racconta, mostrando un video di lei e Billy Ray stringersi la mano durante l’audizione.

“Il resto è storia”, ha detto.

La serie “Hannah Montana” è stata trasmessa dal 2006 al 2011.