Qual è la canzone più ascoltata oggi su Apple Perù

Più di una dozzina di servizi di streaming si contendono il titolo di re del mercato, tra cui Apple. (informazione)

IL L’offerta musicale non è mai stata così ampia Per come la vediamo nel nuovo millennio, è facile che più di una persona si senta antiquata, tuttavia, con l’avvento di piattaforme come Apple, stare al passo con quelle più in voga del momento è diventato più facile.

Ed è proprio così che Apple ha messo a disposizione dei suoi utenti delle playlist dove poter ascoltare le novità e gli argomenti che stanno conquistando il pubblico peruviano.

1. Lala

2. Dove impari ad amare?

Bacca Nera

L’ultimo singolo di Mora si profila già come un nuovo classico. Dove impari ad amare? Entra oggi stesso nell’elenco dei brani più ascoltati su questa piattaforma di streaming.

3. La regina

Maura e Psico

regina Apre oggi in questo ordine. Il successo di Mora e Saikou dà molto di cui parlare. Attraente, perfetta e con tanto potenziale… cosa si può chiedere di più a una canzone?

4. Paesi Bassi

5. Mezza Luna

6. Colombia

Quevedo

La canzone di Quevedo sta perdendo vigore. Oggi non riceve abbastanza supporto per continuare il suo viaggio verso il primo posto sul podio. È già al sesto posto, il che indica che è in via di eliminazione.

7. Fine settimana 2

8. Passeggeri

Bacca Nera

ultimo Mora, passeggeri, direttamente all’ottava posizione della lista dei preferiti. Riuscirà a raggiungere l’ambito primo posto tra i favoriti?

9. Il mio ex aveva ragione

10. Polvere da sparo

Maura e Yandel

Raccogliere il successo è sinonimo di Mora y Yandel. Quindi non sorprende che si chiami la sua nuova produzione polvere da sparo, debuttò al numero dieci in quell’occasione. Chi può vantarsi di avere così tante visualizzazioni di alta qualità?

*Alcuni dati potrebbero non essere disponibili perché la piattaforma non li fornisce.

Attraverso i suoi servizi, Apple cerca anche di controllare la guerra delle trasmissioni in diretta (Reuters/Dado Ruvik)

Apple Inc. è un’azienda americana che produce apparecchiature elettroniche e software e fornisce anche servizi multimediali attraverso le sue varie piattaforme di streaming. È un’azienda considerata da diversi anni una delle aziende più interessanti e preziose al mondo.

Tra i suoi servizi spiccano Apple Musicache consente l’accesso a più di 430 milioni di utenti Più di 100 milioni di canzoni, 30mila playlist e podcast diversi. Come i suoi colleghi, come Spotify, ti permette di scaricare brani e ascoltarli offline.

In termini di principali vantaggi o svantaggi che presenta rispetto al suo più grande concorrente, una delle differenze più significative è qualità del suono, perché mentre in Spotify la qualità massima è 320 kbps, in Manzanita è 24 bit/192 kHz; Almeno Apple può arrivare fino a 256kbps.

Un altro vantaggio di Apple è che ha un catalogo più ampio rispetto ai suoi concorrenti, oltre al fatto che nel servizio manzanita puoi accedere Radio in diretta da tutto il mondo e le esclusive stazioni digitali Apple.

Tra le altre funzioni fornite agli utenti ci sono Apple Music Sing e Classifiche principali Per visualizzare la classifica dei brani più ascoltati nelle varie città del mondo; e la possibilità di ascoltare musica con un’altra persona utilizzando SharePlay durante una videochiamata.

Alcuni artisti inviano anche video, clip audio, interviste o brevi documentari esclusivi della piattaforma.

