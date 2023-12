Salutiamo il 2023 recensendo i più grandi successi di quest'anno: la tua musica

Il 2023 sta per finire e tu sarai con noi… Che anno meraviglioso! oggi dentro Mega Stella FMPrima di dare il benvenuto al 2024, ripercorriamo le canzoni che hanno avuto più successi.

Se stasera esci per festeggiare la fine dell'anno, sicuramente canterai e ballerai per tutti loro. previsto? Le migliori canzoni del 2023 in 3, 2, 1…!

Se non sei qui – Iñigo Quintero

Sappiamo. Questa meravigliosa canzone però non è stata pubblicata quest'anno 23 settembre 2022. al momento Inigo Quintero Non poteva immaginare cosa sarebbe successo mesi dopo. E intorno a settembre 2023 la canzone Ha iniziato a diventare virale su TikTok Così velocemente che ci ha lasciato tutti stupiti.

Sul social network sono stati realizzati più di 2,5 milioni di video con “If Not You” e più di un milione e mezzo con la versione “accelerata” di questa bellissima canzone. Il successo del nativo di La Coruña è stato così grande che è riuscito a inserirsi nella lista La top 1 delle canzoni più ascoltate in tutto il mondo, superando artisti come Bad Bunny o Taylor Swift, diventando il primo solista spagnolo a raggiungere questo obiettivo. Una vera follia!

“Trovo ancora difficile crederci, È pazzesco come le cose possano cambiare in un anno.. “Grazie mille a tutti per aver reso tutto questo possibile”, sono state le parole di Iniego Quintero sul suo account Instagram. Ad oggi “Si no estars” conta oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 400 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Grandi canzoni del 2023 senza dubbio.

VOIS SUR TON CHEMIN (TECHNO MIX) – DJ Bennett

Un'altra grande scoperta del 2023 è stata DJ Bennet. Nel 2004 è stato rilasciato “Coro di voci bianche”., il film che ha toccato il cuore di molti e di cui ricordiamo ancora la colonna sonora. Una delle canzoni più popolari del film è “Vois sur ton Chemin” e circa 20 anni dopo, il DJ e produttore tedesco ha sorpreso tutti con un remix molto ballabile.

“Vois sur ton Chemin (Techno Mix)” È stata pubblicata nell'agosto di quest'anno ed è stata anche una di quelle canzoni che ha iniziato a diventare virale su TikTok finché non siamo riusciti a togliercela dalla testa. Attualmente ha ricevuto più di 20 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è diventata una delle migliori canzoni del 2023.

Vampiro – Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo È stato lanciato l'8 settembre di quest'anno Secondo album in studio “Courage” Che, all'epoca, conoscevamo già alcune delle canzoni che lo componevano. E qualche mese fa, a giugno, abbiamo ascoltato “Vampire”, una canzone di successo che ha ricevuto tre nomination ai Grammy Awards 2024.

“Canzone dell'anno”, “Disco dell'anno” e “Miglior performance solista” sono le tre categorie in cui Olivia Rodrigo è nominata per “Vampire”. È chiaramente un'altra grande canzone del 2023 che è riuscito a realizzare N. 1 in diversi paesi Ha debuttato nella lista Billboard Top 100 negli Stati Uniti. Su YouTube il suo video ha già accumulato più di 80 milioni di visualizzazioni.

Il 2024 è il prossimo anno ricco di concerti di molti artisti internazionali in Spagna e lei è una di quelli che saranno nel nostro Paese. E lo farà Il 18 giugno a Barcellona e il 20 giugno a Madrid. Vittorie!

NO_SE_VE.MP3 – Emilia, Ludmila e Zika

In realtà, Emily Anche Sarà in Spagna il 6 luglio Con il tour “.mp3”, un tour del suo ultimo album “.mp3”. Questo secondo album dall'Argentina è arrivato il 3 novembre di quest'anno ed è stato un enorme successo.

Una delle canzoni più belle che troviamo nell'album è “No_se_ve.mp3” con Ludmila. Il suo video ha ricevuto più di 150 milioni di visualizzazioni ed è diventata una delle grandi canzoni che abbiamo ballato di più nel 2023. In Spagna ci è piaciuta molto la canzone No_se_ve.mp3 e la prova di ciò è che È riuscito a diventare un disco di platino nel nostro paese.

Supernova – Psico

“E non lo capisco, è stato così fugace…” cantava Melindy nel 2008 nella sua canzone “Un violinista sul tuo tetto”. Ora, 15 anni dopo, la sentiamo anche in “Supernova”, che è una bellissima canzone psicopatico Dove reinventa questo leggendario ritornello.

“Mi fa sentire molto orgoglioso che giovani artisti di grande talento si ricordino di me e mi tengano presente. Grazie, Seiko“, sono le parole che Melendy ha pubblicato sui suoi social.

Con “Supernova” è riuscito ad essere proprio questo N. 1 in Spagna Il suo video supera già i 16 milioni di visualizzazioni su YouTube. Grande canzone per il 2023 Sì o Sì! L'artista di Granada è inarrestabile e ha appena pubblicato il suo EP “Saliendo del Planeta” in cui troviamo sette fantastiche canzoni. Ci piace!

Fiori – Miley Cyrus

È stato La canzone più ascoltata nel mondo nel 2023. Come potrebbe non essere una delle canzoni più importanti dell'anno? Miley Cyrus Con questa canzone ha concluso il capitolo della sua vita con Liam Hemsworth. “Flowers” ​​è una bellissima canzone sull’amor proprio poiché l’artista spiega che non abbiamo bisogno di qualcuno che ci compri fiori o scriva il nostro nome sulla sabbia. Possiamo sempre farlo da soli.

Con “Fiori” Miley Nominato per i Grammy Awards 2024 Nelle categorie “Canzone dell'anno”, “Registrazione dell'anno” e “Miglior performance solista pop”, la stessa performance di Olivia Rodrigo nella canzone “Vampire”. Difficile scegliere uno dei due!

Durante quest'anno sono già stati vinti 9 premi grazie a questa meravigliosa canzone, che ha vinto più di… 600 milioni di visualizzazioni su YouTube. Qualcun altro cade, di sicuro!

Colombia-Quevedo

Se il primo album di Quevedo ci ha già lasciato senza fiato, “Dove voglio essere”Tanto più siamo rimasti stupiti dalla musica che ha pubblicato in seguito. Una di quelle grandi canzoni è stata “Columbia”, il cui video ha ricevuto più di 130 milioni di visualizzazioni.

È stato un anno di successo per le Canarie, che hanno girato la Spagna con il loro album di debutto, così come l'America Latina. Il 2024 inizia alla grande per lui, poiché ha tre stazioni di attesa pendenti in America. Grazie Quevedo, per averci regalato un'altra grande canzone dell'anno 2023!

Classe 101 – Nutri e il giovane Miko

Se c'è un'altra grande canzone che ha segnato il 2023, è “Classy 101” di Vid e Young Miko, una grande canzone che ha già raccolto più di 300 milioni di visite.

La canzone è apparsa per la prima volta su N. 99 nella Billboard 100 oggi nella settimana del 1 luglio 2023 e ha anche debuttato al numero 29 della classifica Hot Latin Song Da cartellone pubblicitario Ha raggiunto il numero 15. Bellissima canzone!