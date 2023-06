Il massimalismo contemporaneo in una casa del 1914

Il massimalismo contemporaneo regna sovrano nell’interior design. L’interior designer americano Jeff Schlarb è noto per il suo stile espansivo, che si riflette in un audace mix di colori, motivi, texture e arte. I suoi ambienti mostrano diversi livelli e rappresentano sempre un’esplorazione estetica. La coerenza non passa attraverso l’uso della stessa tavolozza di colori, materiali e forme, bensì attraverso lo stesso intento molto festoso di quello che Shelarb si definisce Lusso contemporaneo ed estremo.

Jeff Schlarb Design Studio è stato chiamato per questa casa situata nell’iconico Presidio Heights di San Francisco. Si tratta di una residenza Tudor originariamente costruita nel 1914 e completamente rinnovata dallo studio di architettura NOA. Il progetto doveva vestirsi con una proposta di interior design e Schlarb ha preso il sopravvento.. Guardando il risultato, l’interior designer ha confermato che questa residenza “incarna perfettamente la nostra estetica classico-contemporanea”.

Noah DeWitt Questo tavolo in bronzo Boca de Lobo esprime uno stile di tendenza: il massimalismo contemporaneo.

Non adatto al minimo

La casa a tre piani appartiene all’imprenditore biotecnologico, musicista, cantautore e produttore Lawrence Platt e sua moglie Nicole. La coppia è avida collezionista d’arte e le loro antologie personali includono Picasso e Myros, tra gli altri. Pezzi straordinari che dovrebbero far parte della casa.

È stato il terzo fuoricampo che Platt ha affrontato Jeff Schlarp. Conoscere loro e il loro stile di vita ha, in tal senso, facilitato la prospettiva dell’interior design. In questa occasione, e tenendo conto del contesto posto dall’architettura e dall’ambiente, Schlarb voleva che il design fosse un incontro tra l’interesse per il vintage e l’unicità E le proprietà dei loro proprietari, con un’estetica artistica e contemporanea.

La chiave era abbinare pezzi dinamici con un design senza tempo.. Anche , Estremismo contemporaneo Scritto da Jeff Schlarb, conferisce agli ambienti una certa teatralità il cui effetto è alimentato sia da strati di informazioni visive e tattili, sia da specifici e strategici momenti di calma. “Ci piace che la stanza abbia un momento artistico che fermerà sia i residenti che i visitatori”, ha detto l’interior designer.

Nella biblioteca, questa tappa da ammirare è Ritratto di Françoise con i capelli ricci, un originale di Picasso del 1953 affiancato da una sedia Luigi XV rivestita da un arazzo astratto. Alla scena si aggiungono un tavolino degli anni ’60 di Fornasetti e mensole ricoperte di carta da parati con motivi greci. Per Schlarp l’arte “fa qualcosa” nell’ambiente; per il suo contenuto suono udibile nello spazio.

Noah DeWitt Il massimalismo contemporaneo si basa su tocchi lussureggianti e unici, come queste sedie imbottite.

La sala da pranzo è uno di quegli spazi che ti fanno smettere di guardare e mettono in allerta i tuoi sensi. Il tavolo Boca de Lobo presenta una base in bronzo scolpito ed è circondato da sedie rivestite in tessuto dipinto a mano. Il motto era audace e l’interior designer sembrava sempre voler fare un ulteriore passo avanti. La partizione dal pavimento al soffitto unisce visivamente la sala da pranzo con il soggiorno: qui, il paesaggio e la luce che filtra dalle ampie finestre sono accompagnati dall’intensità delle tende, dalla forza dei mobili e dal simbolismo di un pianoforte . L’arte è presente in tutte le sue forme.

“Adoro creare strati con molti motivi, colori e trame, ma in un modo che sembri pulito e coordinato”, ha spiegato l’interior designer. “Includiamo sempre spazi in cui gli occhi possono riposare e che non ti sopraffanno“.

Ad ogni modo, è giusto dire che il Estremismo contemporaneo Ed eclettico per questa casa è un piacere da guardare e sperimentare. Alla fine, ciò che volevamo ottenere è Una casa in cui i proprietari si sentono costantemente ispirati.