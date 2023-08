Incontra Musti, il primo rappresentante dell’Eurovision 2024

il suo nome com.mustiha ufficialmente 32 anni Il primo candidato per Eurovisione 2024. Il cantante e attore è stato selezionato internamente in precedenza RTBF (Radio Televisione Belga della Comune Francese) rappresentare Belgio nel concorso che si terrà Dal 7 all’11 maggio a Malmö (Svezia).

E l’artista ha scritto sui social network condividendo la notizia con i suoi follower: “È pazzesco, ma vero! Avrò l’onore di rappresentare il Belgio all’Eurovision”. “Cercherò di affrontare questa nuova sfida con la massima forza possibile, rimanendo autentico e onesto, qualunque cosa accada!”

Il canale pubblico belga ha scelto di subentrare ad un noto artista nazionale GustavoIl rappresentante del 2023, che con la canzone si è classificato settimo Grazie a te.

Chi è Mosti, rappresentante del Belgio all’Eurovision?

com.musti È un noto cantante belga – nato a Bruxelles nel 1990 – che sta davanti alle telecamere da più di dieci anni. Dopo aver completato i suoi studi teatrali presso l’Institute of Arts Diffusion (Louvain-la-Neuve) nel 2012, entra a far parte del cast della soap opera francese. per danno o causa E non gli ci è voluto molto per salire sul palco con ruoli in opere come Romeo e Giulietta Anche Amleti.

Ha partecipato a film e serie tv e nel 2014 ha debuttato con la canzone l’età d’oro.

Nel dicembre 2016 è stato nominato Premi musicali D6bels in sei categorie e ha vinto il Revelation Artist Award nel febbraio 2019 Gli è stato assegnato il Premio Magritte Attore cinematografico promettente La Borsa Reale.

Ha pubblicato il suo primo album nell’ottobre 2018 —Ragazzo del 21° secolo– Quattro anni dopo, nel 2022, arriva il secondo –Sta succedendo—. Entrambi sono entrati nella top 5 delle vendite nel loro paese.

A questa carriera bisogna aggiungere il suo ruolo di membro della giuria nella versione belga di Drag Race. Ha partecipato alla prima stagione ed è stato confermato nella seconda.

Oltre a questo programma e alla partecipazione all’Eurovision, il cantante ha altri progetti per il 2024: pubblicherà un nuovo album e tornerà al cinema con il film Scende la notte.