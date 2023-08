Adele crolla sul palco a causa di un forte dolore alla sciatica | musica

uno di Gli artisti più rilevanti degli ultimi decenni sono Adele. L’inglese è una delle cantanti più apprezzate della scena e lo èUna carriera ricca di successi, premi e riconoscimenti. La scorsa stagione, l’artista ha risieduto a Las Vegas e tiene concerti settimanali dove i suoi fan possono godersi il suo talento e la sua dedizione.

Il cantautore prosegue così SSistemazione al Colosseum al Caesars Palace di Las Vegas. Finora, quasi tutti i loro spettacoli hanno registrato il tutto esaurito ogni sera. Senza dubbio, È stato trovato In uno dei momenti più belli della sua carrierama per esibirsi ogni settimana in uno spettacolo di tali proporzioni ha dovuto spingere il suo fisico al limite.

Così ha rassicurato il suo pubblico nel suo ultimo spettacolo a Las Vegas; quella di Benvenuto Ha ammesso che uno dei suoi operatori l’ha trovata stesa a terra a causa di uno dei suoi dolori più grandi: la sciatica.

Questa malattia, infatti, era un problema ricorrente nel percorso artistico di Adele. Tutta la scorsa stagione a Las Vegas Ha dovuto interrompere i suoi spettacoli in diverse occasioni Altri hanno dovuto sedersi quando hanno cominciato a sorgere i problemi.

Il cantante la prende con buon umore e spesso scherza sul suo commento Quanto è difficile andare da un’estremità all’altra del palco? A causa dei suoi problemi alla schiena, ammette anche Deve camminare “in punta di piedi” per evitare forti dolori. E ha detto in uno dei suoi altri concerti: “All’inizio dell’anno ho iniziato a vantarmi della mia sciatica e non la sentivo più. Poi Dio me lo riportò”. spiegare.

Nei giorni scorsi l’artista è stata testimone di un trend dovuto a un incidente con una guardia di sicurezza che stava molestando uno dei suoi fan. Dopo questo piccolo incidente, il traduttore di un’altra festa si è spaventato ed è crollato dietro le quinte.

La sciatica è una malattia che causa l’infiammazione del nervo sciatico.. Ciò provoca qualsiasi cosa, dall’intorpidimento al dolore così intenso che il movimento è completamente impossibile, come nel caso del rapper Rolling In The Deep.

Da LOS40 speriamo che l’artista si riprenda il più presto possibile e ritorni alla normalità in modo da poter continuare a goderci la sua musica dal vivo.