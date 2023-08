Classifica Apple Perù: i 10 migliori podcast con il maggior numero di visualizzazioni

Se non sai cosa ascoltare, questo elenco ti aiuterà a non perderti nell’ampia gamma di podcast e musica che Apple ha da offrire. (informazione)

I podcast sono prodotti audio resi disponibili tramite streaming o piattaforme di streaming, come Apple Inc Una delle sue grandi caratteristiche è che l’utente può ascoltarlo quando vuole e quante volte vuole..

Proprio come gli uomini del nuovo millennio possono aggiornarsi sulle notizie del proprio paese attraverso app multimediali o guardare cataloghi di film dai loro telefoni cellulari, possono anche divertirsi Ascolta notizie, storie, racconti, interviste e altro ancora attraverso i propri dispositivi mobili senza dover restare incollati allo schermo e con la possibilità di svolgere altre attività contemporaneamente.

1. Dire stronzate

Jorge Luna e Ricardo Mendoza dicono sciocchezze e improvvisano con le loro domande. Una sciocchezza vero?

2. Psicologia nuda | psi.mammoliti

Naked Psychology nasce dall’idea di portare la psicologia a tutti gli interessati al settore e soprattutto dalla passione per tutti i temi legati alla salute mentale. Puntata dopo puntata, la Psicologa Clinica Marina Mammoleti rifletterà sulle problematiche che preoccupano le persone oggi. per metterli in luce e camminare con Voi. Verso la bontà.www.psimammoliti.com| Podcast di psi.mammoliti |

3. Storie in inglese con Duolingo

Migliora il tuo inglese e la tua conoscenza del mondo anglofono con avvincenti storie di vita reale, raccontate in un inglese di facile comprensione con commenti in spagnolo per aiutarti con il contesto. Il modo migliore per imparare una lingua creata da Duolingo. Inserito da Diana Gameros in associazione con Adonde Media.

4. Dormi

Dì addio all’insonnia! Sleep è un podcast che ti aiuta a rilassarti e ad addormentarti con esercizi e meditazioni che ti aiuteranno a ridurre l’ansia e lo stress. Unisciti a noi ogni sera e dai al tuo comfort l’importanza che merita. Prodotto da Dudas Media e creato da Se Regalan Dudas. Seguici su

5. Alzarsi

Cosa accadrebbe se dedicassi 5 minuti al risveglio a stabilire un’intenzione e uno scopo per la tua giornata? Awakening è un podcast di 5 minuti prodotto da Dudas Media e creato da Se Regalan Dudas che ti accompagna ogni mattina per stabilire un’intenzione per la tua giornata, per connetterti con il tuo corpo, mente e cuore e iniziare la tua giornata presente e consapevole. Seguici su

6. Libri per imprenditori

In ogni puntata viene riassunto un libro utile per gli imprenditori o per chi vorrà diventarlo un giorno. Libri su affari, marketing, vendite, ispirazione, motivazione, istruzione, gestione del personale, parlare in pubblico, gestione economica, relazioni e comunicazione. Podcast di Luis Ramos, imprenditore, imprenditore ed esperto di personal branding. Con oltre 40 milioni di download, Libros para Emprendores è il podcast aziendale più ascoltato al mondo. essere visto

7. L’era digitale

I cofondatori di Base Media Diego Razito e Santiago Devoto intervistano persone di spicco nel campo dell’imprenditorialità, della tecnologia, degli affari e della creatività.

8. Investire nei giovani

L’obiettivo principale di questo podcast è fornirti i migliori strumenti e i migliori consigli in modo che tu possa imparare come gestire i tuoi soldi e raggiungere l’abbondanza. Qui crediamo nell’importanza dell’educazione finanziaria come mezzo per raggiungere i tuoi obiettivi e sogni. Ricorda che in questo programma parleremo sempre di investimenti, finanza personale e imprenditorialità.

9. Imprenditori

Come fratelli, Daniel e Diego parlano di affari, imprenditorialità e investimenti.

10. Inglese da zero

Impara l’inglese da zero gratuitamente e con madrelingua qualificati per insegnare.

*Alcune descrizioni potrebbero non essere disponibili perché non fornite dalla piattaforma.

Con i suoi servizi Apple cerca anche di controllare la guerra del live streaming. (Reuters/Mike Segar)

Le piattaforme di streaming sono state un punto di svolta per PodcastPerché è grazie a loro che gli utenti possono godersi queste produzioni audio quando vogliono e quante volte vogliono.

Come il suo grande concorrente Spotify, manzanita non è molto indietro e ha i suoi vantaggi Servizio Podcast di Applecon il quale cerca di posizionarsi nei gusti di più utenti.

Tale è l’importanza che i podcast hanno guadagnato, tanto che la società ha ricevuto l’Apple Podcast Award, che riconosce “Miglior programma dell’anno”.

nel 2022 I vincitori di questo premio sono gli autori della canzone “Slow Burn”, una stagione di Roe v. Wade, che racconta la causa del 1973 quando si aprì un dibattito nazionale sulla legalizzazione dell’aborto.

“Apple Podcasts è il luogo in cui le persone scoprono nuovi programmi, apprezzano i loro preferiti, sbloccano fantastiche esperienze di ascolto e supportano i creatori che le rendono possibili”, ha affermato Oliver Chaucer, vicepresidente Music & Beats di Apple.

Continuare a leggere:

Più notizie

Maggiori informazioni sulla trasmissione

Serie e film più commentati su Twitter