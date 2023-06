filmato | Carlos Rivera: “Le persone mi hanno scoperto da ‘Coco’ | Video

Carlos Rivera si siede sul divano e si mette le cuffie per provare una nuova versione del Giochiamo e parliamo Una forma di EL PAÍS che mette alla prova la loro capacità di identificare diverse parti musicali. Come si può vedere nel video che accompagna questa notizia, l’artista deve scoprire le diverse canzoni nel più breve tempo possibile. Per ogni canzone che sbaglierai risponderai a una domanda facile, e per ogni canzone che sbaglierai risponderai a una domanda più difficile.

Il cantante risponde a domande di ogni tipo, dai generi musicali che non ha mai osato al suo rapporto con i fan sui social, trovando qualche sorpresa. Ricorda anche le sue numerose collaborazioni con artisti spagnoli come Rafael o José Luis Perales, ed esprime il suo desiderio di collaborare con altri come Pablo Alboran o Pablo López.

L’artista messicano ha presentato il suo ultimo album lo scorso febbraio, essere onesto, Composto da 20 canzoni. Carlos Rivera ha più di otto milioni di ascoltatori mensili su Spotify e si è fatto un nome sulla scena musicale grazie alle sue apparizioni in diversi musical e film come Il re leone o Coco, dove interpreta le canzoni più famose.

Puoi vedere questo nuovo capitolo di Giochiamo e parliamo Nel video che apre questo articolo.

