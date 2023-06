L’uso dell’intelligenza artificiale in Marvel’s Secret Invasion fa incazzare i fan | Cablato

Come molti dei miei fan questa settimana, potresti aver notato qualcosa di strano nel mio titoli di testa Invasione segreta, la nuova serie Marvel. In mezzo a tutta la vegetazione dello Skrull, c’è solo qualcosa di “molto Midjourney” in tutto questo. Se ti senti così, non ti sbagli: quei crediti sono stati fatti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Produttore esecutivo di Invasione segretaAli Selim ha spiegato a a costine Questa settimana l’idea era di creare qualcosa che riflettesse il tema della serie, gli alieni che si nascondono tra noi. “Quando ci siamo avvicinati ai venditori di intelligenza artificiale, questo faceva parte dell’idea… veniva dall’identità del mondo Skrull, mutaforma, sai? chi ha fatto questo? Chi è questo?ha commentato Slim.

L’intelligenza artificiale invade il processo creativo delle serie tv

A prima vista, questo ragionamento sembra logico. Ma nel mondo reale del 2023, in cui gli scrittori televisivi negli Stati Uniti sono in sciopero per garantire, tra le altre cose, che l’IA non sia abituata a sostituirli, è ridicolo. Method Studios, la società che ha fornito la sequenza dei titoli di coda, ha parlato prima del rapporto a costinedicendo a giornalista hollywoodiano che l’intelligenza artificiale era “solo uno strumento” utilizzato e che “nessun lavoro di artista è stato sostituito”. Ma per il pubblico che consuma cultura, non importava. Dopo la prima della serie su Disney+, i fan si sono riversati sui social per censurare i nuovi titoli di coda: “disgustosi”, “immorali”, “molto deludenti”, “sono i peggiori titoli di coda della storia della televisione”.

Dopo aver parlato a lungo della natura estenuante del “Corso montatura pubblicitariaAd AI, colgo l’occasione per esprimere che c’è qualcosa di promettente in tutto questo. Ciò significa che alcune persone, in particolare i fan, si preoccupano di queste cose e potrebbero non accettare ciecamente il lavoro di creatori non umani o persino umani potenziati dall’intelligenza artificiale. Alcuni tweet non rivoluzionano, ma in un momento in cui i geni della tecnologia tendono a offrire una soluzione AI a tutto, la reazione a Invasione segreta Dalla Marvel dimostra che Hollywood non può incorporare l’apprendimento automatico senza affrontare critiche.

Questo non significa che tutti gli usi dell’intelligenza artificiale Egli merita essere criticato. Come ha scritto Marah Eakin di WIRED la scorsa settimana, Pixar si è rivolta agli strumenti di intelligenza artificiale del laboratorio Disney per dare fuoco al film. scopi diventare più realistico con l’aiuto di diversi animatori umani. E anche se sembra che Method Studios abbia usato gli umani per i titoli di coda Invasione segretaquando le persone annunciano come Slim a costine Che “parliamo con loro di idee, argomenti, parole, e poi il computer inizia a fare qualcosa”, è meno stimolante. E gli spettatori lo notano.

È solo una piccola coincidenza che la notizia dell’uso dell’intelligenza artificiale in Invasione segreta Ho incontrato un giorno dopo la stella Samuel Jackson dichiarare di Pietre rotolanti È stato a lungo diffidente nei confronti degli studi che vogliono usare la sua immagine per sempre, affermando che quando trova quelle clausole nei contratti, “cancello quella spazzatura”. Qualche mese fa, Keanu Reeves mi ha detto di aver sempre stipulato nei suoi contratti che la sua performance non poteva essere alterata digitalmente senza il suo consenso. Gli attori e i loro avvocati sono stati a lungo diffidenti nei confronti delle implicazioni della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Prenota anche. Ora che l’intelligenza artificiale si è infiltrata nella vita quotidiana di tutti, i fan hanno assistito all’invasione.

L’articolo è stato originariamente pubblicato in Cablato. Adattato da André Osornio.