LatAm Cinemas » Progetti latinoamericani premiati ai pitch MIFA; Ibermedia Next annuncia il comitato di valutazione

L’animazione latinoamericana era presente ai MIFA Awards, Annecy Festival Market, che hanno premiato due progetti di cortometraggi della regione: “Cuidadoras” e “La mujer resimilara a mí”. archiviato stadi Nel mercato francese, entrambi i progetti si rivolgono a un pubblico giovane e adulto.

Diretto e prodotto da Daniela Cuenca Valdez di Agita Studio, “Cuidadoras” è un progetto documentario 2D in cui donne immigrate dall’America Latina testimoniano il loro lavoro come badanti agli anziani in Spagna e raccontano come ha creato una rete di sostegno e il suo lavoro ha aiutato altri donne nella stessa situazione. Grazie a questo premio, la regista avrà l’opportunità di presentare il suo progetto presso la residenza di animazione francese Ciclic.

Da parte sua, A Woman Like Me, opera diretta e scritta dal duo franco-argentino Eleonora Comelli e Ange Potierre, è stata insignita del premio Alhambra Studios, che copre il lavoro di post-produzione dell’opera. Prodotto da Sebastian Manosović di Matiz e basato sull’omonimo libro dello scrittore uruguaiano Felisberto Hernández, il progetto è in fase di scrittura, sviluppo visivo e finanziamento, e sarà realizzato dipingendo su vetro

Sempre ad Annecy, Ibermedia Next, nuova linea di aiuti del Programma Ibermedia per i progetti di animazione, ha annunciato che il comitato di valutazione e consulenza sarà composto dal portoghese Luis Belleric, dall’argentino Rosario Carlino, dalla venezuelana Alejandra Lozardo e dallo spagnolo Raul. Garcia e la peruviana Aida del Solar. Il lavoro del comitato consisterà nell’elaborare proposte di potenziali partner, finanziatori o investitori, tra le altre riflessioni di interesse, per i progetti selezionati.

“Una delle principali funzioni del comitato è quella di garantire che tali aiuti siano assegnati con un sistema di gara competitiva, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, uguaglianza, non discriminazione e pubblicità. A tal fine, il comitato valuterà i contributi presentati progetti individualmente e successivamente in riunioni congiunte fino a quando non viene presa una decisione di valutazione finale.

Nata con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo congiunto di processi innovativi nella creazione di pezzi di animazione, Ibermedia Next offre un sostegno finanziario fino a 150mila euro. Inoltre, i progetti selezionati beneficeranno di un programma di sostegno fino a 95.000 euro, comprensivo di consulenze professionali e campagne promozionali.